Україна

“Не визволяти — ми вас різати будемо”: якою була окупація Борозенського на Херсонщині

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 16 Грудня 2022, 15:00

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