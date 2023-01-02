Розповіді
Ексклюзив

Прийняв бій з окупантами та пішки йшов до військкомату чотири доби! Історія 60-річного селянина з Харківщини

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Січня 2023, 20:00
Микола Ковальов: історія пенсіонера з Харківщини про бій з окупантами та службу

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