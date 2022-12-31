Просто лежишь и молишься, чтобы хотя бы тело нашли. История боевого медика с позывным Талисман

Украинки — невероятные: одни спасают жизни среди смерти, другие забирают их у врагов. Все они добровольно идут в ад ради жизни.

Девушкой, которая приложила немалые усилия, чтобы попасть на “ноль”, является 22-летняя Ирина из Житомира с красноречивым военным позывным Талисман.

Она не просто женщина — старший боевой медик роты. Ее путь к такому званию и собственную историю войны рассказали в издании Землячки.

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Жизнь Ирины, как и многих украинцев, разделилась на до и после 24 февраля. До вторжения девушка работала обычной медсестрой в областной больнице Житомира.

После него она без колебаний, с намерением уйти на фронт, начала обивать пороги воинских частей. Несмотря на частые отказы, Ирина не оставляла надежд достичь желаемого.

Тем временем два ее брата, одному из которых всего 18 лет, уже служили в армии. Девушка тоже хотела внести свой вклад в победу.

Ее жизнь изменилась 21 марта. В этот день ее наконец-то взяли боевым медиком роты в одну из бригад специального назначения.

О тактической медицине я почти ничего не знала, так что первая поездка на задание была морально тяжелой.

Она была единственным медиком в роте, но для собратьев стала больше, чем врачом. Она стала поддержкой и психологом для них.

Сама Ирина говорит, что Талисманом ее назвали неслучайно. Поддержка и жажда жизни девушки не давала ребятам сдаться. Они говорили, что та для них — оберег покоя и жажды победы.

Две контузии: реалии жизни на фронте

За почти десять месяцев войны Талисман пережила две контузии, одна из которых была тяжелой, и почти трижды оказывалась на грани жизни и смерти.

После первой травмы она перевелась в другую часть и начала учиться. Некоторое время инструктировала новоприбывших военных и радовалась, когда они благодарили за знания, спасшие жизнь.

Вторую контузию девушка едва пережила. Она лежала в поле, где нет почти ничего живого, и не могла даже приподнять голову, над которой летают дроны, работают грады и минометы.

— Ты мысленно говоришь всем, что их любишь. А дальше просто лежишь и молишься. Если даже не выживешь, чтоб хоть нашли и забрали тело и родным было куда прийти. С того момента жизнь приобрела другое значение, — делится Ирина.

Когда ты выходишь из такой ж*пы, то понимаешь, что еще не все сделал здесь, на Земле, и благодаришь каждый новый день, который смог прожить.

Сейчас девушка — старший боевой медик роты. Вместе с ней она переживает все, ведь они стали одной семьей, которая делает все ради победы.

До фронта Ирина никогда не воспринимала себя без макияжа или нарисованных ногтей, но все меняется.

Женщина среди мужчин на поле боя: быт

Тяжелее всего на фронте, рассказала Талисман, это доказать, что женщина ничем не хуже мужчины и может быть не менее полезной.

В быту, где бы девушка ни была, ее собратья пытаются обустроить максимум комфорта: самодельный душ или подаренная розовая миска с ковшиком, ведь гигиена важна даже в полевых условиях.

Часто на фронте спасают салфетки. Греются там так, как позволяет ситуация. Иногда это может быть буржуйка или куча одеял.

Также амуниция, весящая столько же, сколько и девушка, дает о себе знать.

Единственное, чего не хватает на фронте — это уединения, делится Талисман. Просто не хватает моментов, где ты можешь побыть наедине с мыслями, с самим собой.

Талисман благодарит всех украинцев за веру, поддержку и помощь. Отдельной благодарности заслуживают волонтеры, без которых на фронте, как без рук.

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