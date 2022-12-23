Перед глазами все было залито кровью — истории отважных николаевских медиков о работе под обстрелами

С началом полномасштабной войны каждый третий работник областной детской больницы Николаева покинул город, спасая свою жизнь и близких.

Но есть и те, кто не мог оставить родной город и работу. Читай истории храбрых медиков из Николаева в нашем материале.

Вместе с благотворительным фондом Твоя опора Вікна продолжают делиться историями врачей, которые, несмотря на угрозу жизни, остались работать на своем фронте.

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Отделение травматологии и нейрохирургии

Детский травматолог Константин Войтюк, как и многие его коллеги, до апреля неделями жил в больнице.

Поскольку моя специальность еще и хирургическая, часто приходилось оставаться, чтобы круглосуточно оказывать помощь всем нуждающимся, — делится врач.

По его словам, больных перевели в подвал, где когда-то был конференц-зал. Сначала они лежали на полу, на матрасах.

Со временем там установили кровати, оборудовали медицинский сестринский пост. Операционную перевели в коридор операционного блока, где продолжали спасать жизни людей.

Отделение детской хирургии

Отделение детской хирургии в Николаевской больнице — единственное, в котором оказывается квалифицированная хирургическая помощь детям со всей области.

Заведующий отделением — врач-хирург Александр Пилипчук — первые три месяца войны прожил в больнице.

— Это все-таки наша страна. Мы никуда не собирались уезжать. Собрали детей, взяли собаку и всей семьей поехали на работу, чтобы быть вместе.

У меня 24 февраля как раз был плановый операционный день. Частично операции отменили, а срочные провели, — вспоминает он.

Александр понимал, что и нынешние пациенты никуда не исчезнут, и в будущем может добавиться работы, ведь он хирург. Так и вышло. Николаев интенсивно обстреливали каждый день в течение девяти месяцев. Но самый горячий период был в начале апреля, когда больница подверглась массированной вражеской атаке.

Большое количество пострадавших и раненых, умершие! Это очень тяжело, иногда даже не передать словами, когда у тебя перед глазами все залито кровью, — признается Пилипчук.

Отделение интенсивной терапии новорожденных

Под руководством врача-анестезиолога Натальи Палагнюк за время полномасштабной войны в отделении спасли 97 малышей. Утро 24 февраля женщина встретила в больнице во время дневного дежурства.

— О том, что буду оставаться в Николаеве, особых раздумий не было. Я чувствовала личную ответственность за безопасность наших детей, ведь они нуждались в интенсивной терапии, респираторной поддержке и тепле, — говорит врач.

Первые дни войны стали самыми трудными. Не было времени даже на сон. Приходилось работать в укрытии, где находились дети.

Но психологически — чем дальше, тем мы более устойчивы. Буду стоять столько, сколько нужно. Несмотря на усталость, — уверяет Наталья.

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии

За время войны здесь оказали помощь 112 детям, 43 из которых были ранены. Заведующий отделением Андрей Грасюков с первых дней фактически живет в больнице, только периодически выходя домой.

— Мы все учились, чтобы оказывать помощь в любых условиях. Есть война или нет, мы должны помогать людям, в нашем случае — детям. Поэтому даже мысли не было, чтобы куда-то ехать, — отмечает он.

4 апреля, как раз на день рождения Андрея, больницу обстреляли. Этот день, говорит, будет помнить всю жизнь. Но держится, он ведь врач и чувствует личную ответственность.

Приемно-диагностическое отделение

Утро 24 февраля заведующая отделением Наталья Шевчук встретила дома. Поняв происходящее, начала собираться на работу и успокаивать сотрудников.

— У меня даже мысли такой не возникало, чтобы уехать. Почему я должна бежать из города, где остались семьи с детьми? — возмущается женщина.

Больница превратилась в бомбоубежище. Наталья переживала, что приходится оказывать медицинскую помощь детям в подвалах, там они должны были находиться круглосуточно.

Наши дети этого не заслуживают, — говорит врач.

Однако держаться женщине до сих пор помогает любовь к Украине и своей профессии.

— Нам в работе очень помогает поддержка благотворительного фонда Твоя опора. Мы очень благодарны за медикаменты, наркозную станцию, портативные аппараты ультразвуковой диагностики.

Новая аппаратура улучшила нашу мобильность, ее можно приспособить к любому помещению и оказывать ребенку помощь.

Медикаменты же спасали детям жизнь, потому что запасы закончились, а новых мы не могли приобрести. У нас в городе почти все аптеки не работали и лекарств не было, — отмечает заведующая отделением.

Сейчас на попечении благотворительного фонда Твоя опора находится более 100 больниц по всей Украине, в том числе и в прифронтовых городах.

Поддержи врачей через фонд и помоги им спасать жизнь украинцев. Твоя опора закупит все необходимое — от оборудования до расходных материалов.

Иммуно-инфекционное отделение

Заведующая отделением — Елена Воронкова — прибежала в больницу уже в пять утра 24 февраля.

— Начала получать сообщения от больных, которые просили их выписать домой, потому что война началась. До войны у меня в отделении лечилось 30 детей, после этого остались только тяжелобольные и детки из дома ребенка, — вспоминает она.

Держаться врачу помогают коллеги, а также счастливые истории своих маленьких пациентов.

Очень запомнился случай, когда мы нашли новых родителей для двоих детей из дома ребенка, которые у нас лечились.

Сейчас у нас остался только один такой ребенок — ему четыре года, у него инвалидность. Будет жить с нами до конца войны, пока не вернется из эвакуации дом ребенка, — делится Воронкова.

Главный врач Александр Плиткин и заместитель главного врача по лечебной работе, врач-анестезиолог Ирина Ткаченко взяли на себя ответственность за жизнь и здоровье не только пациентов больницы, но и за каждого работника, оставшегося на своем рабочем месте, который выполняет свои врачебные обязанности на медицинском фронте уже десять месяцев войны.

Вся команда больницы продолжает держаться и работать вместе, чтобы оказывать важную помощь тем, кто больше всего ее нуждается!

Истории несокрушимых медиков из Николаева не могут оставить никого безразличными. Читай продолжение об опасной работе врачей под обстрелами.

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Фото: Юлия Билецкая