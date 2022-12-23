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Перед очима було все залите кров’ю — історії відважних миколаївських медиків про роботу під обстрілами

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 19:00
Історії незламних миколаївських лікарів, які працюють під обстрілами

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