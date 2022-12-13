Виїхати для нас означало втекти: історії незламних медиків з Миколаєва

Життя обласної дитячої лікарні Миколаєва змінилося з початком повномасштабної війни Росії проти України. Кожен третій працівник лікарні виїхав з міста, рятуючи своє життя та своїх близьких. Але є ті, хто залишився, розуміючи, що потрібні в складні часи. Так сформувався колектив відчайдушних лікарів. Читай історії мужніх медиків з Миколаєва у нашому матеріалі.
Лікарня почала працювати як єдиний організм, і кожен співробітник робить величезний внесок у допомогу тим, хто цього зараз потребує найбільше. Разом з благодійним фондом Твоя опора Вікна діляться історіями лікарів, які попри загрозу життю залишилися працювати на своєму фронті.
24-го лютого дитячий ортопед-травматолог Михайло Стефаник прокинувся від вибухів. Подивився новини, зібрав речі, зателефонував рідним, батькам, друзям і поїхав на роботу.
Зовсім не було думки про те, щоб виїжджати з Миколаєва. Вивіз рідних за місто та повернувся на роботу. Тоді й почалося моє найдовше чергування, яке тривало близько двох місяців.
Зовсім не було думки про те, щоб виїжджати з Миколаєва. Вивіз рідних за місто та повернувся на роботу. Тоді й почалося моє найдовше чергування, яке тривало близько двох місяців.
З того моменту Михайло жив у лікарні. Березень став для нього найважчим періодом. На початку місяця околиці міста піддались ракетним обстрілам. Тоді в лікарню привезли сестер трьох і 17 років у критичному стані.
Поранення були настільки сильні, що лікарі, на жаль, не змогли їх врятувати. Цей день Михайло запам’ятав на все своє життя.
У важкий час колеги намагалися підтримувати одне одного, потім стало легше, і їм вдалося пристосуватися до нових умов життя і роботи.
У важкий час колеги намагалися підтримувати одне одного, потім стало легше, і їм вдалося пристосуватися до нових умов життя і роботи.
Аби була можливість працювати під час обстрілів, у лікарні закрили вікна мішками, укріпили приймальні відділення. Допомагали всі — вантажили пісок, возили, зварювали стелажі. Медична допомога не зупинялась, тільки змінилися умови.
Оперували не тільки дітей, а й дорослих, надавали допомогу військовослужбовцям, загалом працювали як шпиталь.
Дитячий лікар-нейрохірург Сергій Чернишов також жив у лікарні. Вперше він переступив поріг свого дому через півтора місяця після початку повномасштабного російського вторгнення.
Не уявляв, що поїду з Миколаєва. Дитячий нейрохірург у лікарні один, тому я не міг покинути своїх хворих. Виїхати для мене означало втекти.
Не уявляв, що поїду з Миколаєва. Дитячий нейрохірург у лікарні один, тому я не міг покинути своїх хворих. Виїхати для мене означало втекти.
У неонатальному відділенні за час повномасштабної війни отримали лікування 352 новонароджені дитини, з яких 50 — передчасно народжені. Наталія Мартьянова — лікар-неонатолог, яка виявляє симптоми захворювань та відхилень у розвитку новонароджених дітей.
Пологи відбуваються навіть попри війну, тому залишити свою роботу я не могла. Крім того, ми дивилися на керівників, бачили, як вони тримаються.
Пологи відбуваються навіть попри війну, тому залишити свою роботу я не могла. Крім того, ми дивилися на керівників, бачили, як вони тримаються.
Зараз у місті блекаут, в області відсутня вода, а 70% інфраструктури зруйновано. Аби лікарня могла працювати в нинішніх умовах, її обладнали генераторами. Також є своя свердловина з чистою питною водою, автономне опалення. Тож лікарі можуть надавати необхідну допомогу в повному обсязі.
Нас постійно підтримує благодійний фонд Твоя опора. Дивлячись на таких людей, переконуюся, що нашу країну не здолати.
Нас постійно підтримує благодійний фонд Твоя опора. Дивлячись на таких людей, переконуюся, що нашу країну не здолати.
Ми отримали багато обладнання: нову дихальну апаратуру, монітори, медикаменти, гігієнічні засоби, яких потребують наші дітки та матусі.
Наразі під опікою благодійного фонду перебуває понад 100 лікарень по всій Україні, зокрема й у прифронтових містах. Підтримай лікарів через фонд та допоможи їм рятувати життя українців. Твоя опора закупить усе необхідне — від обладнання до витратних матеріалів.
За час повномасштабної війни у відділенні врятували 97 малюків, з них 22 народилися з вагою менше ніж 1500 грамів.
За час повномасштабної війни у відділенні врятували 97 малюків, з них 22 народилися з вагою менше ніж 1500 грамів.
Відділення фізичної та психологічної реабілітації хворих зʼявилося в миколаївській лікарні лише на початку цього року. За цей час курс реабілітації пройшли 500 дітей — поранені, передчасно народжені, неврологічні хворі, і ті, які потребували психологічної підтримки.
Наталя Пономаренко теж не покинула своїх пацієнтів:
Коли ти дивишся в очі дітям, то розумієш, що це і є сенс нашого життя. Коли ти дивишся в очі батькам, ти розумієш: “Хто, якщо не ти?”… І це надає сил. Це надихає. Це мотивує.
Коли ти дивишся в очі дітям, то розумієш, що це і є сенс нашого життя. Коли ти дивишся в очі батькам, ти розумієш: “Хто, якщо не ти?”… І це надає сил. Це надихає. Це мотивує.
Уся команда лікарні продовжує працювати разом, аби надавати важливу і потрібну допомогу тим, хто найбільше її потребує — маленьким українцям.
Раніше ми розповідали про роботу парамедикині Орисі на фронті.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!