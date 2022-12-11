Розповіді

Через російську ракету дочка ледь не втратила око, а синові розірвало вухо: історія сім’ї з Вишгорода

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Грудня 2022, 20:00
Історія сім'ї з Вишгорода
Фото: Instagram

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