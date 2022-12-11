Через російську ракету дочка ледь не втратила око, а синові розірвало вухо: історія сім’ї з Вишгорода

Їхні медалі зі змагань з карате так і лишились висіти на сітіні напівзруйнованої квартири. Цю колись затишну домівку сім’ї російська ракета зруйнувала 23 листопада, залишивши пам’ятні сліди на обличчях дітей, що в одну мить подорослішали.

Перші дні після трагедії восьмирічний Сашко та 12-річна Таня не хотіли говорити про те, що трапилось. Лише тихо передавали одне одному записки, зміст яких так і лишився в таємниці.

Невідомо й те, як родині вдалось вижити у тому вирі, що забрав сім життів їхніх сусідів. Російська ракета поцілила прямісінько у будинок сім’ї у Вишгороді, коли усі були вдома.

Зараз також дивляться

Все сталося прямо в одну секунду, — розповідає мама малечі Наталія.

У квартиру залетів балконний дерев’яний блок, саму жінку ударною хвилею скинуло з дивану, її чоловіку бетонний блок проїхав по ногах. Однак найстрашніше було лише перед очима — над головами малечі нависла віконна рама, яка дивом не впала на них.

Наталія тоді втратила свідомість, а коли отямилась, то відчула запах гарі. У цей час її чоловік на перебитих ногах зміг розгребти завали та вибити двері, після чого теж втратив свідомість.

Дітей врятував незнайомець, який виніс їх з під’їзду. Після цього їх відвезли у Вишгородську лікарню, а потім в Охматдит. Допомогти змогли і їхнім батькам. Виявилось, що у Наталії була сильна контузія. А ось у малечі стан був значно тяжчим.

Після детальної діагностики виявилось, що Сашку необхідно рятувати вухо, яке розірвалось від вибуху. Також хлопчику було необхідно витягти уламки з обличчя.

У 12-річної Тані були глибокі поранення обличчя, особливо біля скронь. Лікарі говорять, що їй дуже пощастило, оскільки дивом уламки не зачепили очне яблуко.

Тож лікарі змогли врятувати дитині зір та віру, що вона колись разом з усією родиною повернеться до улюблених занять карате і здобуде ще не одну медаль.

Також діти мріють подякувати своєму рятівнику та зустрітись з ним після закінчення лікування.

А поки Таню та Сашка чекають спілкування з психологом та реабілітація, щоб сміливо крокувати у своє щасливе та вільне майбутнє.

14-річна Кіра та її молодший 12-річний брат Єгор також до повномасштабної війни жили своїм звичним життям. Школа, уроки, домашні завдання та гуртки — усе це займало їхні думки, але в одну мить усе змінили російські ракети. Читай історію підлітків з Харкова, які мріють повернутись додому.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Джерело: Охматдит