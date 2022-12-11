Из-за российской ракеты дочь чуть не потеряла глаз, а сыну разорвало ухо: история семьи из Вышгорода

Их медали с соревнований по каратэ так и остались висеть в полуразрушенной квартире. Этот когда-то уютный дом семьи российская ракета разрушила 23 ноября, оставив памятные следы на лицах повзрослевших в одно мгновение детей.

Первые дни после трагедии восьмилетний Саша и 12-летняя Таня не хотели говорить о случившемся. Лишь тихо передавали друг другу записки, содержание которых так и осталось в тайне.

Неизвестно и то, как семье удалось выжить вихре, который унес семь жизней их соседей. Российская ракета попала прямо в дом семьи в Вышгороде, когда все были дома.

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Все произошло прямо в одну секунду, — рассказывает мама детей Наталья.

В квартиру залетел балконный деревянный блок, саму женщину ударной волной сбросило с дивана, ее мужу бетонный блок проехался по ногам. Однако самое страшное было перед глазами — над головами детей нависла оконная рама, чудом не упавшая на них.

Наталья тогда потеряла сознание, а когда пришла в себя, то почувствовала запах гари. В это время ее муж на перебитых ногах смог разгрести завалы и выбить дверь, после чего тоже потерял сознание.

Детей спас незнакомец, который вынес их из подъезда. После этого их отвезли в Вышгородскую больницу, а затем в Охматдет. Помочь смогли и их родителям. Оказалось, что у Натальи была сильная контузия. А вот у детей состояние было значительно тяжелее.

После детальной диагностики оказалось, что Саше необходимо спасать ухо, которое разорвалось от взрыва. Также мальчику было необходимо извлечь осколки из лица.

У 12-летней Тани были глубокие ранения лица, особенно у висков. Врачи говорят, что ей очень повезло, поскольку чудом обломки не задели глазное яблоко.

Поэтому врачи смогли спасти ребенку зрение и веру, что она когда-то вместе со всей семьей вернется на любимые занятия каратэ и получит еще не одну медаль.

Также дети мечтают поблагодарить своего спасителя и встретиться с ним после окончания лечения.

А пока Таню и Сашу ждут общение с психологом и реабилитация, чтобы смело идти в свое счастливое и свободное будущее.

14-летняя Кира и ее младший 12-летний брат Егор также до полномасштабной войны жили своей привычной жизнью. Школа, уроки, домашние задания и кружки — все это занимало их мысли, но в одно мгновение все изменили российские ракеты. Читай историю подростков из Харькова, мечтающих вернуться домой.

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Источник: Охматдет