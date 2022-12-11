Рассказы

Из-за российской ракеты дочь чуть не потеряла глаз, а сыну разорвало ухо: история семьи из Вышгорода

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 декабря 2022, 20:00
Історія сім'ї з Вишгорода
Фото: Instagram

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