Розповіді

Втратили дім, але мають надію його віднайти! Історії дітей з Донбасу, які мріють про нове життя

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Вересня 2022, 20:00
Історії дітей з Донбасу, які втратили свій дім

Більше новин
Місячний календар риболовлі на вересень 2022 - коли клюватиме риба
Хороший кльов — гарний відпочинок. Календар риболовлі на вересень
яблучний оцет
Яблучний оцет в домашніх умовах: тримай простий рецепт
Ольга Сімонова
Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — неймовірна історія Ольги Сімонової
Грошова допомога пенсіонерам від ООН — як подати заявку
Додаткова грошова допомога для пенсіонерів 2200 грн від ООН — як отримати?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Місячний календар риболовлі на вересень 2022 - коли клюватиме риба
Хороший кльов — гарний відпочинок. Календар риболовлі на вересень
Ольга Сімонова
Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — неймовірна історія Ольги Сімонової
Грошова допомога пенсіонерам від ООН — як подати заявку
Додаткова грошова допомога для пенсіонерів 2200 грн від ООН — як отримати?
Чому важливо мріяти під час війни: як правильно мріяти
Мрії здатні змінити все! Чому важливо мріяти під час війни

Відео
0:02:18
Ольга Сімонова

Зреклась Росії та загинула на фронті за Україну — неймовірна історія Ольги Сімонової
0:06:34
Зеленський приїхав у звільнений Ізюм: ВІДЕО
Бережіть себе, ви — найцінніше, що в нас є. Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм
0:01:43
Деокупація Козачої Лопані
Вірила, чекала та наварила борщу! Як син зустрівся з матір’ю в деокупованій Козачій Лопані
0:03:59
заэс новини
ЗАЕС знову зупинили? Що зараз відбувається на станції — останні новини
0:02:29
Звільнення Ізюму від росіян - як це відбувалось
Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині
Кабмін затвердив проект бюджету на 2023 рік з курсом долара по 42 грн
Кабмін погодив проект держбюджету на 2023 рік — який курс долара заклали
0:03:37
Балаклія
Від розповідей місцевих навертаються сльози: як Балаклія оговтується після шести місяців окупації
Експорт зерна фото
Як працюють зернові угоди: рівень експорту, плани на порти та чи справді Україна рятує світ від голоду
0:02:20
Евакуація
Чотири місяці не виходили на вулицю: поліція евакуювала сім’ю з Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Більше відео
Катерина Корнієнко: історія військової, яка вже 22 роки в ЗСУ
Читати далі
Ворогові не вдасться привласнити нашу історію! Історія військової, яка вже 22 роки служить в ЗСУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь