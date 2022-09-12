Мріяли про дитячий сміх, але війна забрала у них усе. Історія родини, яка опікується десятьма дітьми-сиротами

Ірина і Віталій Целухіни з Луганщини завжди мріяли про великий будинок, у якому лунатиме дитячий сміх. Тож, маючи двох своїх дітей, подружжя взяло під опіку Юлю та її молодшого братика Руслана.

А згодом прихистило ще більше малечі — аж поки родина не стала дитячим будинком сімейного типу.

Після Руслана та Юлі до родини Целухіних приєдналася дівчинка, яку вони забрали з туберкульозного диспансеру — дитина опинилася там після того, як її знайшли у підвалі будинку.

Зараз також дивляться

Потім Ірина та Віталій забрали ще й Сашка, Мішу, Ярика, Настю, Марійку, Віку та інших дітей. У Віки важка форма астигматизму, та хвороба дівчини не зупинила сімейну пару.

Війна забрала у них усе

Здавалося, мрія збулася… Великий будинок у Рубіжному сповнився щасливими дитячими голосами… Та потім Росія вирішила “визволити” українців.

Війна забрала у цієї сім’ї і дім, і батька: після чергового російського обстрілу будинок запалав, а Віталій загинув, коли намагався погасити вогонь.

Тож в одну мить родина втратила все. Під опікою Ірини залишилися десять діток-сиріт віком від чотирьох до 16 років. А ще — хворий тато.

— Я, чесно кажучи, не знаю, за що першочергово хапатися — потрібна психологічна допомога дітям, Віці потрібні особливі індивідуальні окуляри, таткові — постійний медичний нагляд і лікування, Мишкові ще й реабілітація після поранення, а ще й автомобіль, щоб можна було возити дітей на навчання, гуртки.

Але найголовніше — це питання житла. Але ми тримаємося, і їхати з країни нікуди не збираємося, — говорить Ірина.

Зараз родина перебуває на Івано-Франківщині. Місцева громада виділила невеличку квартиру, але в 44-метровій оселі великим гуртом вміститися важко. Найголовніше, що там немає опалення, а попереду й без того непроста зима.

Тож Целухіним конче потрібно нове житло. Місце, де усі діти та їхня матір нарешті знов почуватимуться захищеними.

Проект Дім для дітей

Щоб допомагати дитячим будинкам сімейного типу з житлом, яке вони втратили під час війни, телеведуча Катерина Осадча започаткувала проект Дім для дітей і оголосила збір у 3,2 млн грн на купівлю нового будинку, який дуже потрібен цим дітям.











Громада області та волонтери багато зробили для родини — привезли їм одяг, техніку, щоби діти могли навчатися. Целухіни виїжджали з кількома рюкзачками, і подекуди у них навіть змінних штанів не було, — каже засновниця благодійного фонду Твоя опора Валерія Татарчук.

Також родині надали житло, але воно всього 44 кв. м. Десятеро дітей-сиріт, мама, її рідна донька та старенький дідусь там ледве поміщаються. Найгірше, що там старенькі двері та вікна, які пропускають холод, і немає опалення.

Втім, процес запущено, і тепер кожен донат від небайдужих українців наблизить цю неймовірну родину до будинку, у якому десять дітей-сиріт зможуть перезимувати.

Давай разом допоможемо дитячому будинку сімейного типу Целухіних придбати новий дім. Зробити це можна за посиланням.

Героїзм та хоробрість українців не перестають дивувати, дедалі більше надихають та змушують пишатися нашим народом. Читай історію 64-річного Валентина, який зупинив цілу колону ворожої техніки, що наступала на Київ.