Мечтали о детском смехе, но война забрала у них все. История семьи, которая опекает десятерых детей-сирот

Ирина и Виталий Целухины с Луганской области всегда мечтали о большом доме, в котором будет звучать детский смех. Имея двоих своих детей, супруги взяли под опеку Юлю и ее младшего братика Руслана.

А впоследствии приютили еще больше малышей — пока семья не стала детским домом семейного типа.

После Руслана и Юли к семье Целухиных присоединилась девочка, которую они забрали из туберкулезного диспансера — ребенок оказался там после того, как его нашли в подвале дома.

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Потом Ирина и Виталий забрали еще и Сашу, Мишу, Ярика, Настю, Машу, Вику и других детей. У Вики тяжелая форма астигматизма, но болезнь девочки не остановила семейную пару.

Война забрала у них все

Казалось, мечта сбылась… Большой дом в Рубежном наполнился счастливыми детскими голосами… Но потом Россия решила “освободить” украинцев.

Война забрала у этой семьи и дом, и отца: после очередных российских обстрелов дом загорелся, а Виталий погиб, когда пытался погасить огонь.

Так в одно мгновение семья потеряла все. На попечении Ирины остались десять деток-сирот в возрасте от четырех до 16 лет. А еще больной папа.

— Я, честно говоря, не знаю, за что в первую очередь хвататься — нужна психологическая помощь детям, Вике нужны особые индивидуальные очки, папе — постоянный медицинский присмотр и лечение, Мише еще и реабилитация после ранения, а ко всему еще автомобиль, чтобы можно было возить детей на учебу, кружки.

Но самое главное — это вопрос жилья. Но мы держимся, и уезжать из страны никуда не собираемся, — говорит Ирина.

Сейчас семья находится в Ивано-Франковской области. Местная община выделила небольшую квартиру, но в 44 метрах такому большому семейству поместиться трудно. Самое главное, что там нет отопления, а впереди и без того непростая зима.

Поэтому Целухиным очень необходимо новое жилье. Место, где все дети и их мать наконец снова будут чувствовать себя защищенными.

Проект Дом для детей

Чтобы помогать детским домам семейного типа с жильем, которое они потеряли во время войны, телеведущая Екатерина Осадчая организовала проектДом для детей и объявила о сборе в 3,2 млн грн на покупку нового дома, который очень нужен этим детям.











Община области и волонтеры многое сделали для семьи — привезли им одежду, технику, чтобы дети могли учиться. Потому что Целухины выезжали с несколькими рюкзачками, и иногда у них даже сменных штанов не было, — говорит основательница благотворительного фонда Твоя опора Валерия Татарчук.

Также семье предоставили жилье, но оно всего 44 кв. м. Десять детей-сирот, мама, ее родная дочь и старенький дедушка там едва помещаются. Но хуже всего, что там старенькая дверь и окна, пропускающие холод, и нет отопления.

Тем не менее процесс запущен, и теперь каждый донат от неравнодушных украинцев приблизит эту невероятную семью к дому, где десять детей-сирот смогут провести зиму.

Давай вместе поможем детскому дому семейного типа Целухиных обрести новый дом. Сделать это можно по ссылке.

Героизм и храбрость украинцев не перестают удивлять, все больше вдохновляют и заставляют гордиться нашим народом. Читай историю 64-летнего Валентина, остановившего целую колонну наступающей на Киев вражеской техники.

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