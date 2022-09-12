Единственный из подразделения остался в городе и сам остановил колонну вражеской техники! История 64-летнего Валентина из Бучи

Героизм и храбрость украинцев не перестает удивлять, а все больше вдохновляет и заставляет гордиться нашим народом. Буча сильно пострадала от российского нашествия, но ее жители сопротивлялись оккупанту всеми силами.

Один из жителей — 64-летний Валентин Дидковский — остановил целую колонну вражеской техники, которая наступала на Киев. С тех пор наступление врага со стороны Бучи прекратилось. Свою историю Валентин рассказал Константину Реуцкому для УП.Життя.

В прошлом году Дидковский перенес инсульт, однако это не помешало ему вступить в ряды терробороны накануне полномасштабного вторжения. Он утверждает: не хочет стоять в стороне, потому что волнуется за детей и Украину.

Как остановил колонну врага

Когда колонны российской техники вошли в город, украинские подразделения готовились к бою с оккупантами в Ирпене. Валентин единственный, кто остался в Буче, мог остановить противника. Именно накануне он попросил у подразделения гранатомет и несколько гранат, мол, понадобится.

27 февраля мужчина увидел, как мимо его окна едут россияне. Гранатомет не смог бы обезвредить танк или БТР, но Валентин не растерялся. Он попал в военный бензовоз, который загорелся и помешал продвижению техники россиян. Пока оккупанты пытались понять, откуда выстрел, житель Бучи уже забрасывал их гранатами.

Ответ российских военных не заставил себя ждать — они из БТРов расстреливали дом Валентина. Но мужчине удалось спастись, спрятаться и направить на врага украинских военных.

— Я спрятался за гараж, потом выломал забор соседей и побежал туда. Спрятался в летнем туалете. Начал звонить нашим на “Жираф”.

Через десять минут начали ребята по ним бить. Не знаю, чем именно били, но очень большие взрывы были, — вспоминает житель Бучи.

Как отслеживал россиян

После такого погрома часть разбитой вражеской техники двинулась к Ирпеню, однако их уже ждали бойцы терробороны. Украинцы уничтожили два бронетранспортера и около отделения солдат, враг отступил в Бучу. Наступление на Киев с этой стороны остановилось.

Валентин остался в городе, наблюдал за позициями врага и сдавал их нашим военным.

— Я сидел в высотке, в квартире знакомого. Мне был виден весь район. Каждое движение россиян я передавал ребятам.

Потом подумал, что оккупанты будут меня искать. Так и случилось, — вспоминает Дидковский.

Враг начал искать Валентина и других бойцов. Несколько партизан расстреляли, поэтому мужчина решил присоединиться к своему подразделению в Ирпене. Там он воевал до освобождения Киевской области и помогал убирать последствия страшной оккупации.

Был на Майдане и волонтерил с 2014 года

Валентин рассказал, что был на Майдане во время Революции достоинства. В 2014 году мужчина закрыл свой бизнес и стал помогать на передовой. Он был волонтером и возил амуницию, продукты и то, в чем нуждались военные, на фронт. Он до сих пор остался в составе терробороны и патрулирует город. Утверждает: готов идти на передовую.

— Не нужно бежать от армии. Ребята наши гибнут. Люди мирные гибнут. А кто их будет защищать? Покидать терроборону я не собираюсь, здоровье позволяет — значит, буду там. Сколько нужно, столько и буду. Надо будет — и на передовую поеду, — говорит Валентин.

ВСУ помогают от самых старших до самых маленьких. Малыши не могут воевать физически, поэтому помогают креативно. Ранее мы рассказывали историю Андрея Коваленко, который лепит фигурки и донатит на армию.

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