Розповіді

Єдиний з підрозділу залишився в місті та самотужки зупинив колону ворожої техніки! Історія 64-річного Валентина з Бучі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 14:00
Валентин Дідковський: історія чоловіка, який зупинив ворожу колону в Бучі
Фото: Українська Правда. Життя

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