Втратила маму, а своїм життям завдячує незнайомцю. Історія дівчинки, яка пережила ракетний удар по вокзалу Краматорська

Скільки болю й страждань принесли в наше життя росіяни. Вчинки їхніх військових не пробачать покоління українців. Вони вбили тисячі мирних жителів, серед яких багато дітей. А скільки малечі лишилися без батьків.
Кожна історія залишається шрамом на серці нашої країни. Це не перестане боліти ніколи. За півроку повномасштабного вторгнення Росія не одноразово влаштовувала акти терору. Один з таких днів — 8 квітня — ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. Російські військові влучили ракетою прямісінько туди, де люди чекали на евакуаційний потяг.
В той день загинули близько 50 осіб, серед них п’ятеро дітей. Могла б загинути й 13-річна Катя, якби не відважний чоловік.
8 квітня — найгірший для родини. Двоє дівчат 13-річна Катя та 8-річна Юлія втратили маму. А Ольга — сестру-близнючку. Родина чекала на евакуаційний потяг з Донеччини, але ворожа ракета не дала цьому трапитися.
— Суцільний жах, — з такими словами Ольга згадує трагедію на вокзалі. Тепер вона — опікунка двох племінниць, одна з яких лікується в Охматдиті, бо отримала серйозні осколкові поранення.
У квітні лінія фронту ставала ближчою до населеного пункту, де мешкали жінки. Після тривалих переховувань у підвалі вирішили евакуюватися. Тоді на вокзалі було багато людей, які теж хотіли втекти від бойових дій.
Мама Марина та Катя пішли до намету, де розливали чай, Ольга та Юлія залишилися у будівлі вокзалу. Кілька хвилин — удар російської ракети. Катя згадує, що не встигла навіть нічого зрозуміти.
Вона вижила тільки тому, що незнайомий чоловік закрив її собою, пожертвувавши власним життям.
Вона вижила тільки тому, що незнайомий чоловік закрив її собою, пожертвувавши власним життям.
Дівчинка отримала перелом коліна та уламок у спину, а також посічені уламками ноги. Мати дівчинки не вижила.
Ольга згадує, у будівлі вокзалу посипалися всі вікна. Вони з Юлею вибігли шукати своїх дівчат. Проте довго не могли знайти, а потім дізналися, що Катя у лікарні Краматорська, а Марину довелося упізнавати у морзі.
Сестра довго дивилася в лице близнючки й не могла повірити, що її більше немає серед живих.
На поранену Катю чекав довгий шлях лікування та реабілітації: лікарні у Дніпрі, Львові й зрештою — Охматдит. З усією родиною зараз працює психолог, вони вчаться заново жити без улюбленої матері та сестри.
Українські медики роблять неймовірні речі, вони буквально повертають людей з того світу, особливо докладають усіх зусиль, щоб врятувати дітей. Раніше ми розповідали, як львівські лікарі врятували підлітка зі смертельним пораненням легень.
Фото: Тетяна Бундзило
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