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Втратила маму, а своїм життям завдячує незнайомцю. Історія дівчинки, яка пережила ракетний удар по вокзалу Краматорська

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 09:00
13-річна Катя вижила після обстрілу Краматорська, але втратила маму
Фото: Instagram

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