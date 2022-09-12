Рассказы

Потеряла маму, а жизнь спас незнакомец. История девочки, пережившей ракетный удар по вокзалу Краматорска

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 сентября 2022, 09:00
13-річна Катя вижила після обстрілу Краматорська, але втратила маму
Фото: Instagram

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