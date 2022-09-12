Потеряла маму, а жизнь спас незнакомец. История девочки, пережившей ракетный удар по вокзалу Краматорска

Сколько боли и страданий принесли в нашу жизнь россияне. Поступки их военных не простят поколения украинцев. Они убили тысячи мирных жителей, среди которых много детей. А сколько малышей осталось без родителей.

Каждая история остается шрамом на сердце нашей страны. Это не перестанет болеть никогда. За полгода полномасштабного вторжения Россия не раз устраивала акты террора. Один из таких дней — 8 апреля — ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Российские военные попали ракетой прямо туда, где люди ждали эвакуационный поезд.

В тот день погибли около 50 человек, среди них пятеро детей. Могла бы погибнуть и 13-летняя Катя, если бы не отважный мужчина.

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Момент удара

8 апреля — самый ужасный день для семьи. Две девочки — 13-летняя Катя и 8-летняя Юлия потеряли маму. А Ольга — сестру-близняшку. Семья ждала эвакуационный поезд из Донецкой области, но вражеская ракета не дала этому случиться.

— Сплошной ужас, — с такими словами Ольга вспоминает трагедию на вокзале. Теперь она — опекун двух племянниц, одна из которых лечится в Охматдете, потому что получила серьезные осколочные ранения.

В апреле линия фронта становилась ближе к населенному пункту, где жили женщины. Они долго прятались в подвалах, а потом решили эвакуироваться. Тогда на вокзале было много людей, которые тоже хотели убежать от боевых действий.

Мама Марина и Катя пошли в палатку, где разливали чай, Ольга и Юля остались в здании вокзала. Несколько минут — удар российской ракеты. Катя вспоминает, что не успела даже ничего понять.

Она выжила только потому, что незнакомец закрыл ее собой, пожертвовав собственной жизнью.

Девочка получила перелом колена и осколок в спину, а также иссеченные осколками ноги. Мать девочки не выжила.

Ольга вспоминает, что в здании вокзала посыпались все окна. Они с Юлей выбежали искать своих родных. Однако долго не могли найти, а потом узнали, что Катя в Краматорской больнице, а Марину пришлось узнавать в морге.

Сестра долго смотрела в лицо близняшки и не могла поверить, что ее больше нет в живых.









Раненую Катю ждал долгий путь лечения и реабилитации: больницы в Днепре, Львове и в конце концов — Охматдет. Со всей семьей сейчас работает психолог, они учатся заново жить без любимой матери и сестры.

Украинские медики делают невероятные вещи, они буквально возвращают людей с того света, особенно делают все возможное для спасения детей. Раньше мы рассказывали, как львовские врачи спасли подростка со смертельным ранением легких.

Фото: Татьяна Бундзило

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