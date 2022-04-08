Обстрел Краматорска: полиция собрала доказательства военного преступления России

Российские военные ударили ракетами по людям, ожидавшим эвакопоезда на вокзале Краматорска. Ракеты попали точно в толпу.
Полицейские задокументировали последствия обстрела, чтобы виновные понесли наказание за отнятые жизни. По последним данным, оккупанты убили на железнодорожном вокзале Краматорска 50 человек, среди которых 5 – дети.
В настоящее время известно еще о 98 раненых, среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Детальнее о последствиях так называемого русского мира смотри в видео.
Выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
Светлая память!
Напомним, ранее мы рассказывали, как Украина и мир реагируют на обстрел вокзала в Краматорске.