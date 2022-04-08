Обстріл Краматорська: поліція зібрала докази воєнного злочину Росії

Росіяни вдарили ракетами по людях, що чекали на евакуаційний потяг на залізничному вокзалі Краматорська. Ракету скерували точно у натовп.
Поліцейські задокументували наслідки обстрілу, аби винні понесли покарання за відібрані життя. За останніми даними, окупанти вбили на залізничному вокзалі 50 людей, з них 5 – діти.
Наразі відомо ще про 98 поранених, серед яких 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Детальніше про наслідки руського міра дивись у відео.
Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.
Світла пам’ять!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська.