Обстріл Краматорська: поліція зібрала докази воєнного злочину Росії

Росіяни вдарили ракетами по людях, що чекали на евакуаційний потяг на залізничному вокзалі Краматорська. Ракету скерували точно у натовп.

Поліцейські задокументували наслідки обстрілу, аби винні понесли покарання за відібрані життя. За останніми даними, окупанти вбили на залізничному вокзалі 50 людей, з них 5 – діти.

Наразі відомо ще про 98 поранених, серед яких 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Детальніше про наслідки руського міра дивись у відео.

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Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.

Світла пам’ять!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна та світ реагують на обстріл вокзалу Краматорська.