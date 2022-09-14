Рассказы

Лишились дома, но надеются его обрести! Истории детей из Донбасса, которые мечтают о новой жизни

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 сентября 2022, 20:00
Історії дітей з Донбасу, які втратили свій дім

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