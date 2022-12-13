Уехать для нас означило сбежать: история несокрушимых медиков из Николаева

Жизнь областной детской больницы Николаева изменилась с началом полномасштабной войны России против Украины. Каждый третий работник больницы уехал из города, спасая свою жизнь и жизни близких.
Но есть и те, кто остался, понимая, что нужны в тяжелые времена. Так сформировался коллектив отчаянных врачей. Читай истории мужественных медиков из Николаева в нашем эксклюзивном материале.
Больница начала работать, как единый организм, и каждый сотрудник вносил огромный вклад в помощь тем, кто в этом сейчас нуждается больше всего. Вместе с благотворительным фондом Твоя опора Вікна делятся историями врачей, которые, несмотря на угрозу для жизни, остались работать на своем фронте.
24-го февраля детский ортопед-травматолог Михаил Стефаник проснулся от взрывов. Посмотрел новости, собрал вещи, позвонил родным, родителям, друзьям и уехал на работу.
Совершенно не было мысли о том, чтобы уезжать из Николаева. Вывез родных за город и вернулся на работу. Тогда и началось мое самое длинное дежурство, которое длилось около двух месяцев.
Совершенно не было мысли о том, чтобы уезжать из Николаева. Вывез родных за город и вернулся на работу. Тогда и началось мое самое длинное дежурство, которое длилось около двух месяцев.
С этого момента Михаил жил в больнице. Март стал для него самым тяжелым периодом. В начале месяца окрестности города подверглись ракетным обстрелам. Тогда в больницу привезли сестер трех и 17 лет в критическом состоянии.
Ранения были настолько сильными, что врачи, к сожалению, не смогли их спасти. Этот день Михаил запомнил на всю свою жизнь.
В трудное время коллеги пытались поддерживать друг друга, потом стало легче, и им удалось приспособиться к новым условиям жизни и работы.
В трудное время коллеги пытались поддерживать друг друга, потом стало легче, и им удалось приспособиться к новым условиям жизни и работы.
Чтобы была возможность работать во время обстрелов, в больнице закрыли окна мешками, укрепили приемные отделения. Помогали все — грузили песок, возили, сваривали стеллажи. Медицинская помощь не прекращалась, только изменились условия.
Оперировали не только детей, но и взрослых, оказывали помощь военнослужащим, работали как госпиталь.
Детский врач-нейрохирург Сергей Чернышев тоже жил в больнице. Впервые он перешагнул порог своего дома через полтора месяца после начала полномасштабного российского вторжения.
Не представлял, что уеду из Николаева. Детский нейрохирург в больнице один, поэтому я не мог бросить своих больных. Уехать для меня означало сбежать.
Не представлял, что уеду из Николаева. Детский нейрохирург в больнице один, поэтому я не мог бросить своих больных. Уехать для меня означало сбежать.
В неонатальном отделении за время полномасштабной войны получили помощь 352 новорожденных ребенка, из которых 50 — преждевременно рожденные. Наталья Мартьянова — врач-неонатолог, которая занимается заболеваниями и отклонениями в развитии новорожденных детей.
Роды происходят даже несмотря на войну, поэтому бросить свою работу я не могла. Кроме того, мы смотрели на руководителей, видели, как они держатся.
Роды происходят даже несмотря на войну, поэтому бросить свою работу я не могла. Кроме того, мы смотрели на руководителей, видели, как они держатся.
Сейчас в городе блэкаут, в области отсутствует вода, а 70% инфраструктуры разрушено. Чтобы больница могла работать в нынешних условиях, ее оборудовали генераторами. Также есть своя скважина с чистой питьевой водой, автономное отопление. Так что врачи могут оказывать необходимую помощь в полном объеме.
Нас постоянно поддерживает благотворительный фонд Твоя опора. Глядя на таких людей, убеждаюсь, что нашу страну не одолеть.
Нас постоянно поддерживает благотворительный фонд Твоя опора. Глядя на таких людей, убеждаюсь, что нашу страну не одолеть.
Мы получили много оборудования: новую дыхательную аппаратуру, мониторы, медикаменты, гигиенические средства, в которых нуждаются наши детки и мамы.
Сейчас на попечении благотворительного фонда находится более 100 больниц по всей Украине, в том числе и в прифронтовых городах. Поддержать врачей можно через фонд. Так ты поможешь им спасать жизни украинцев. Твоя опора закупит все необходимое — от оборудования до расходных материалов.
За время полномасштабной войны в отделении спасли 97 малышей, из них 22 родились с весом менее 1500 граммов.
За время полномасштабной войны в отделении спасли 97 малышей, из них 22 родились с весом менее 1500 граммов.
Отделение физической и психологической реабилитации больных появилось в николаевской больнице только в начале этого года. За это время курс реабилитации прошли 500 детей — раненые, преждевременно рожденные, неврологические больные и нуждающиеся в психологической поддержке.
Наталья Пономаренко тоже не покинула своих пациентов:
Когда ты смотришь в глаза детям, то понимаешь, что это и есть смысл нашей жизни. Когда ты смотришь в глаза родителям, ты понимаешь: “Кто, если не ты?”… И это придает сил. Это вдохновляет. Это мотивирует.
Когда ты смотришь в глаза детям, то понимаешь, что это и есть смысл нашей жизни. Когда ты смотришь в глаза родителям, ты понимаешь: “Кто, если не ты?”… И это придает сил. Это вдохновляет. Это мотивирует.
Вся команда больницы продолжает работать вместе, чтобы оказывать важную и нужную помощь тем, кто больше всех в ней нуждается — маленьким украинцам.
Раньше мы рассказывали о работе парамедика Орыси на фронте.
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