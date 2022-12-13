Уехать для нас означило сбежать: история несокрушимых медиков из Николаева

Жизнь областной детской больницы Николаева изменилась с началом полномасштабной войны России против Украины. Каждый третий работник больницы уехал из города, спасая свою жизнь и жизни близких.

Но есть и те, кто остался, понимая, что нужны в тяжелые времена. Так сформировался коллектив отчаянных врачей. Читай истории мужественных медиков из Николаева в нашем эксклюзивном материале.

Отважно спасали деток: истории несокрушимых медиков из Николаева

Больница начала работать, как единый организм, и каждый сотрудник вносил огромный вклад в помощь тем, кто в этом сейчас нуждается больше всего. Вместе с благотворительным фондом Твоя опора Вікна делятся историями врачей, которые, несмотря на угрозу для жизни, остались работать на своем фронте.

Сейчас также смотрят

24-го февраля детский ортопед-травматолог Михаил Стефаник проснулся от взрывов. Посмотрел новости, собрал вещи, позвонил родным, родителям, друзьям и уехал на работу.

Совершенно не было мысли о том, чтобы уезжать из Николаева. Вывез родных за город и вернулся на работу. Тогда и началось мое самое длинное дежурство, которое длилось около двух месяцев.

С этого момента Михаил жил в больнице. Март стал для него самым тяжелым периодом. В начале месяца окрестности города подверглись ракетным обстрелам. Тогда в больницу привезли сестер трех и 17 лет в критическом состоянии.

Ранения были настолько сильными, что врачи, к сожалению, не смогли их спасти. Этот день Михаил запомнил на всю свою жизнь.

В трудное время коллеги пытались поддерживать друг друга, потом стало легче, и им удалось приспособиться к новым условиям жизни и работы.

Чтобы была возможность работать во время обстрелов, в больнице закрыли окна мешками, укрепили приемные отделения. Помогали все — грузили песок, возили, сваривали стеллажи. Медицинская помощь не прекращалась, только изменились условия.

Оперировали не только детей, но и взрослых, оказывали помощь военнослужащим, работали как госпиталь.

Детский врач-нейрохирург Сергей Чернышев тоже жил в больнице. Впервые он перешагнул порог своего дома через полтора месяца после начала полномасштабного российского вторжения.

Не представлял, что уеду из Николаева. Детский нейрохирург в больнице один, поэтому я не мог бросить своих больных. Уехать для меня означало сбежать.

В неонатальном отделении за время полномасштабной войны получили помощь 352 новорожденных ребенка, из которых 50 — преждевременно рожденные. Наталья Мартьянова — врач-неонатолог, которая занимается заболеваниями и отклонениями в развитии новорожденных детей.

Роды происходят даже несмотря на войну, поэтому бросить свою работу я не могла. Кроме того, мы смотрели на руководителей, видели, как они держатся.

Работа в сверхсложных условиях

Сейчас в городе блэкаут, в области отсутствует вода, а 70% инфраструктуры разрушено. Чтобы больница могла работать в нынешних условиях, ее оборудовали генераторами. Также есть своя скважина с чистой питьевой водой, автономное отопление. Так что врачи могут оказывать необходимую помощь в полном объеме.

Нас постоянно поддерживает благотворительный фонд Твоя опора. Глядя на таких людей, убеждаюсь, что нашу страну не одолеть.

Мы получили много оборудования: новую дыхательную аппаратуру, мониторы, медикаменты, гигиенические средства, в которых нуждаются наши детки и мамы.

Сейчас на попечении благотворительного фонда находится более 100 больниц по всей Украине, в том числе и в прифронтовых городах. Поддержать врачей можно через фонд. Так ты поможешь им спасать жизни украинцев. Твоя опора закупит все необходимое — от оборудования до расходных материалов.

За время полномасштабной войны в отделении спасли 97 малышей, из них 22 родились с весом менее 1500 граммов.

Отделение физической и психологической реабилитации больных появилось в николаевской больнице только в начале этого года. За это время курс реабилитации прошли 500 детей — раненые, преждевременно рожденные, неврологические больные и нуждающиеся в психологической поддержке.

Наталья Пономаренко тоже не покинула своих пациентов:

Когда ты смотришь в глаза детям, то понимаешь, что это и есть смысл нашей жизни. Когда ты смотришь в глаза родителям, ты понимаешь: “Кто, если не ты?”… И это придает сил. Это вдохновляет. Это мотивирует.

Вся команда больницы продолжает работать вместе, чтобы оказывать важную и нужную помощь тем, кто больше всех в ней нуждается — маленьким украинцам.

Раньше мы рассказывали о работе парамедика Орыси на фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!