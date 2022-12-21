Их работа — это сплошной конвейер жизни и смерти: как медики на фронте борются за каждого — эксклюзивные кадры

Чем интенсивнее бои, тем больше у них работы. Медики на передовой сейчас, как боги. Именно им каждый день приходится спасать жизни наших защитников. Часто — под обстрелами и без света. В жаркие дни иногда принимают до сотни раненых бойцов.

Вокруг стабпункта взрываются снаряды, а они и на секунду не останавливают свою работу. Каждая секунда может стоить жизни защитника, только что попавшего к ним на стол.

На кадрах нашей съемочной группы — медики Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова вместе с коллегами из других бригад пытаются быстро стабилизировать бойца. У него осколочные ранения, по дороге он потерял немало крови, но остается в сознании.

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Вместе с собратьями этот боец попал под артиллерийский обстрел. Вражеское железо разорвало ему левую часть тела.

Поэтому медики за короткое время пытаются извлечь из тела остатки снарядов и подготовить мужчину к дальнейшей транспортировке уже в госпиталь. Но поток раненых только растет.

Апокалипсис. Поступают ребята, тяжелые. Бывали моменты, когда четыре ампутации делали одновременно, — рассказывает о своей работе врач-интерн Елена Школьная.

Этот апокалипсис в медицинском стабилизационном пункте уже несколько недель подряд начинается, как только стемнеет. Линия фронта в круглосуточном огне, и часто днем защитников просто невозможно увезти с поля боя.

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Врач Первого добровольческого мобильного госпиталя Антон Кучеренко рассказывает, что за день здесь может побывать до 100 человек, иногда бывает 50–60 человек.

Практически все, кого смогли довезти на стабпункт, стабилизируются и эвакуируются дальше.

Через полчаса после интервью этим медикам придется оказывать помощь не только военным, но и нашему коллеге. Враг накрыл город кассетными снарядами. Ими побило и автомобиль съемочной группы, а водитель получил несколько ранений. И если бы не эти медики, то последствия могли быть трагическими.

И так каждый раз после спасения одного раненого медики берутся за другого. Их работа — это сплошной конвейер жизни и смерти.

Далее военные попадают в больницы и в руки профильных специалистов. Врачи ежедневно спасают бойцов от ампутаций и заживляют не затягивающиеся месяцами раны. Читай, как медики из Днепра делают невозможное.

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