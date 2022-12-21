Їхня робота — суцільний конвеєр життя і смерті: як медики на фронті борються за кожного — ексклюзивні кадри

Чим інтенсивніші бої, тим більше у них роботи. Медики на передовій нині, як боги. Саме їм щодня доводиться рятувати життя наших захисників. Часто — під обстрілами і без світла. У гарячі дні іноді приймають до сотні поранених бійців.

Навколо стабпункту вибухають снаряди, а вони й на секунду не зупиняють свою роботу. Кожна секунда може коштувати життя захисника, який щойно потрапив до них на стіл.

На кадрах нашої знімальної групи — медики Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова разом з колегами з інших бригад намагаються швидко стабілізувати бійця. У нього осколкові поранення, дорогою він втратив чимало крові, але залишається при свідомості.

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Разом з побратимами цей боєць потрапив під артилерійський обстріл. Вороже залізяччя пошматувало йому ліву частину тіла.

Тож медики за короткий час намагаються дістати з тіла залишки снарядів і підготувати чоловіка до подальшого транспортування вже у шпиталь. Але потік поранених тільки зростає.

Апокаліпсис. Надходять хлопці, тяжкі. Бували моменти, коли чотири ампутації робили одночасно, — розповідає про свою роботу лікарка-інтерн Олена Школьна.

Цей апокаліпсис у медичному стабілізаційному пункті вже кілька тижнів поспіль починається, щойно стемніє. Лінія фронту у цілодобовому вогні, і часто вдень захисників просто неможливо вивезти з поля бою.

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Лікар Першого добровольчого мобільного шпиталю Антон Кучеренко розповідає, що за день тут може побувати до 100 осіб, іноді буває 50–60 чоловік.

Практично усі, кого змогли довезти на стабпункт, ті стабілізуються та евакуюються далі.

За півгодини після інтерв’ю цим медикам доведеться надавати допомогу не лише військовим, але й нашому колезі. Ворог накрив місто касетними снарядами. Ними пошматувало й автівку знімальної групи, а водій дістав кілька поранень. І якби не ці медики, то наслідки могли б бути трагічними.

І так щоразу. Після порятунку одного пораненого медики беруться за іншого. Їхня робота — це суцільний конвеєр життя і смерті.

Далі військові потрапляють у шпиталі та в руки профільних спеціалістів. Лікарі щоденно рятують бійців від ампутацій і загоюють рани, що не затягуються місяцями. Читай, як медики з Дніпра роблять неможливе.

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