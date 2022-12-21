Люди

Їхня робота — суцільний конвеєр життя і смерті: як медики на фронті борються за кожного — ексклюзивні кадри

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 21 Грудня 2022, 07:00

Більше відео
0:04:23
Хронологія боротьби Харкова
За 300 днів війни Харків посивів! Хронологія боротьби незламного міста та нові реалії життя харків’ян
0:03:44
Захисники створили диво для малечі на День святого Миколая
Побачили дитячі листи і не стримали емоцій! Захисники створили диво для малечі на день Святого Миколая
0:03:26
патріотичні пряники для військових
Пряники перемоги: як у Харкові родина пече патріотичні смаколики для військових
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, що батьків уже немає! Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Дивитись більше

Останні відео
ЗРК Patriot

Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні
0:00:16
Володимир Зеленський поїхав до США 21 грудня: що відомо про поїздку
Поїздка Володимира Зеленського до США: що відомо про візит та що обговорюватимуть президенти
0:03:14
як медики на фронті борються за кожного
Їхня робота — суцільний конвеєр життя і смерті: як медики на фронті борються за кожного — ексклюзивні кадри
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:23
Хронологія боротьби Харкова
За 300 днів війни Харків посивів! Хронологія боротьби незламного міста та нові реалії життя харків’ян
0:13:12
Як Росія обирає полонених на обмін: розповіли в ГУР МО
Уся суть злочинного режиму: як Росія ділить військовополонених на “сорти” та кого обмінюють найперше
0:03:44
Захисники створили диво для малечі на День святого Миколая
Побачили дитячі листи і не стримали емоцій! Захисники створили диво для малечі на день Святого Миколая
країна року
Це може бути тільки Україна! Журнал The Economist назвав країну року
коли буде світло київ - пояснення дтек
Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці
0:04:45
Українські біженці в країнах ЄС: підтримка і умови
Гуманітарна і фінансова допомога українцям: як Євросоюз діями показує свою підтримку
Більше відео
Володимир Зеленський поїхав до США 21 грудня: що відомо про поїздку
Читати далі
Поїздка Володимира Зеленського до США: що відомо про візит та що обговорюватимуть президенти
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь