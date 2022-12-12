Рятують бійців від ампутацій! Медики з Дніпра роблять неможливе

Медики Дніпра роблять надскладні операції, щоб врятувати українським захисникам поранені кінцівки.

Хірургічні втручання можуть тривати до 10 годин. Лікарі щоденно рятують бійців від ампутацій і загоюють рани, що не затягуються місяцями.

У медзакладі кажуть — відновлюють поранених військових ще з 2014 року, та з початком повномасштабної війни кількість пацієнтів зросла в рази.

Зараз також дивляться

Військовослужбовцю Юрію на псевдо Том провели уже сім операцій, щоб врятувати руку. Медики результатом задоволені.

Кажуть все вдалося, бо військовий до них потрапив після надання кваліфікованої медичної допомоги.

Юрій пригадує, як спочатку йому діагностували ампутацію кінцівки, але справжнє диво і професіоналізм наших лікарів урятували бійця від цього.

Наші медики докладають максимум зусиль, щоб врятувати кожного пацієнта, зі світлом і під ліхтариками, у спеку та в холод.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці.