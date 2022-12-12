Lifestyle

Рятують бійців від ампутацій! Медики з Дніпра роблять неможливе

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Грудня 2022, 07:00

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Медики з Дніпра

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