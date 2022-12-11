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Після перемоги нам потрібні здорові громадяни — як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці

Оксана Михайлова 11 Грудня 2022, 17:00

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