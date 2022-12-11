Після перемоги нам потрібні здорові громадяни — як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці

У столиці свою клініку відкрили запорізькі судинні хірурги. Вони виїхали з рідного міста, коли росіяни щоночі почали його тероризувати.

Ще до 24 лютого лікарі планували розширення свого закладу, а коли частина персоналу переїхала саме до Києва, то вирішили, що тут і облаштують свою роботу.

Медики згадують, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ почали активно волонтерити — передавали ліки на окуповані території. Хоча росіяни на блокпостах відбирали майже все.

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Були такі випадки, що з п’яти – шести коробок доїжджало півкоробки звичайної глюкози. А всі дорогі препарати забирались, — розповідає судинний хірург Олександр Волошин.

Клініка оперувала також і поранених — військових та цивільних, зокрема й дітей. Однак зрештою терпіти російський терор було вже не сила. Тому медцентр переїхав до столиці.

Тепер тут рятують киян. Переселенцям роблять великі знижки, а військових лікують безкоштовно.

Ба більше, медзаклад планує розширюватись та додавати нові вузькі профілі. Адже лікарі хочуть допомогти українцям дбати про себе завжди, навіть під час війни.

Ми всі знаходимось 24/7 у стані небезпеки. Ці безпекові питання вводять в оману, що можна в цей час не приділяти увагу здоров’ю.

Але це не правда. Бо після перемоги нам потрібні здорові громадяни для того, щоб відбудовувати нашу країну заново, — зазначає судинний хірург Олександр Суздаленко.

Українські лікарі працюють в жорстких умовах як у тилу, так і на фронті. Дивись, як медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій.

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