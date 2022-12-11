После победы нам нужны здоровые граждане — как запорожские врачи решились открыть клинику в столице

В столице свою клинику открыли запорожские сосудистые хирурги. Они уехали из родного города, когда россияне каждую ночь начали его терроризировать.

Еще до 24 февраля врачи планировали расширение своего заведения, а когда часть персонала переехала именно в Киев, решили, что здесь и обустроят свою работу.

Медики вспоминают, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ начали активно волонтерить — передавали лекарства на оккупированные территории. Хотя россияне на блокпостах отнимали почти все.

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Были такие случаи, что из пяти – шести коробок доезжало полкоробки обычной глюкозы. А все дорогие препараты забирались, — рассказывает сосудистый хирург Александр Волошин.

Клиника оперировала также и раненых — военных и гражданских, в том числе детей. Однако, в конце концов, терпеть российский террор было уже невмоготу. Поэтому медцентр переехал в столицу.

Теперь здесь спасают киевлян. Переселенцам делают большие скидки, а военных лечат бесплатно.

Более того, медучреждение планирует расширяться и добавлять новые узкие профили. Ведь врачи хотят помочь украинцам заботиться о себе всегда, даже во время войны.

Мы все находимся 24/7 в состоянии опасности. Эти вопросы безопасности вводят в заблуждение, что можно в это время не уделять внимание здоровью.

Но это не так. Потому что после победы нам нужны здоровые граждане для того, чтобы восстанавливать нашу страну заново, — отмечает сосудистый хирург Александр Суздаленко.

Украинские врачи работают в жестких условиях, как в тылу, так и на фронте. Смотри, как медики ставят бойцов на ноги прямо на передовой.

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