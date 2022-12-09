Делать все для тех, кто нас защищает: мать погибшего пилота открыла реабилитационный центр для военных

На Прикарпатье мать пилота Степана Тарабалки, весной погибшего во время воздушных боев с врагом над Житомиром, открыла реабилитационный центр для военных.

Женщина создала его в память о погибшем сыне. Чтобы поддерживать и заботиться о военных, Наталья Тарабалка объединила неравнодушных, которые частично отремонтировали помещение заброшенной больницы. Сейчас здесь уже работает оздоровительный центр.

Мать погибшего пилота открыла реабилитационный центр для военных

Василий — один из первых посетителей реабилитационного центра. Бить россиян добровольцем пошел в первые дни великой войны. Сначала гнал врага из Киевской области, потом выбивал из Донецкой. Ношение тяжелой защитной амуниции и оружия обострило болезнь спины. Поэтому сейчас он здесь.

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Сама атмосфера дает ребятам и физическую реабилитацию, и психологическую. Успокоение, чтобы могли немного отдохнуть от того, что видели, — рассказывает военный ВСУ Василий.

Иван — реабилитолог. Показывает армейцам восстановительные упражнения.

— Спина состоит из позвонков, и она сжимается. А после этих упражнений она максимально разгружается. Их можно делать всем, и они всегда дают облегчение, — говорит реабилитолог Иван Захаркив.

Сейчас в центре восстанавливаются 12 военнослужащих.

Возможно, кто-то тоже откроет центр по нашему примеру. У нас не очень есть возможность, но есть желание. Ребятам очень нужно внимание, — рассказывает основательница оздоровительного центра Тепло крылатой души Наталья Тарабалка.

— Сейчас набираем военнослужащих после ранений, с которыми будем заниматься разработкой суставов, приводить в тонус атрофированные мышцы, а также заниматься лечением спин, — говорит реабилитолог Виталий Надурак.

К команде реабилитологов присоединились и специалисты-переселенцы. Наталья — врач-массажист из Днепропетровской области. На Прикарпатье выехала из-под обстрелов. Дома вела частную практику. Так что смогла вывезти массажные столы, которые сейчас пригодились.

— Центр очень кстати, потому что нужно делать все, чтобы наши защитники, вернувшись после победы, могли оздоровиться и прийти в мирную жизнь здоровыми, с настроением и желанием жить, — говорит врач-массажист Наталья Никитчик.

В оздоровительном центре лечат не только тело, но и душу. Почти у каждого бойца, говорят медики, есть и психологические проблемы.

Если есть ПТСР, то нужно лечить и не ждать. Если ждать конца войны, человека загоняют в еще большую травму, и тогда может дойти до психиатрии, — говорит психолог Романна Билинская.

Сейчас в центре работают около полусотни профильных специалистов, которым помогают волонтеры. Кроме лечебных кабинетов, вскоре здесь планируется обустроить волейбольное и футбольное поле и даже построить бассейн.

На реабилитацию будут принимать не только военных и их семьи, но и переселенцев, потерявших родных во время войны.

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