Иппотерапия для детей: как общение с лошадьми помогает пережить ужасы войны

Преодолеть стресс, страх, вернуть веру детям военных и малышам, которые пережили ракетные обстрелы, помогают в центре иппотерапии возле Винницы.

Уже многие годы владелец конной фермы Сергей Новотарский бесплатно оказывает поддержку семьям армейцев. Теперь учит контактировать с природой и животными и переселенцев.

Семья Сергея создала ферму, чтобы помочь преодолеть детский церебральный паралич собственному сыну. А потом они увидели, как иппотерапия может улучшить состояние детей.

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Лечебная прогулка с лошадьми длится до часа. Животные помогают справиться со сколиозом, успокаивают нервную систему. Для реабилитации детей в центре привлекают пару лошадей, прошедших соответствующую подготовку.

Записываются на занятия как индивидуально, так и целыми группами. Денег за помощь Сергей не берет. Но будет благодарен за корм, солому и сено для его питомцев.

Ведь они делают хорошее дело для будущего страны.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Ивано-Франковске работает лагерь для детей-переселенцев.