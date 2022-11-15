Іпотерапія для дітей: як спілкування з кіньми допомагає пережити жахи війни

Подолати стрес, страх, повернути віру дітям військових та малечі, яка пережила ракетні обстріли, допомагають у центрі іпотерапії біля Вінниці.

Уже багато років власник кінної ферми Сергій Новотарський безкоштовно надає підтримку родинам армійців. Тепер вчить контактувати з природою та тваринами і переселенців.

Родина Сергія створила ферму, щоб допомогти подолати дитячий церебральний параліч власному сину. А потім вони побачили, наскільки іпотерапія може зарадити дітлахам.

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Лікувальна прогулянка кіньми триває до години. Тварини допомагають впоратися зі сколіозом, заспокоюють нервову систему. Для реабілітації дітей у центрі залучають пару коней, які пройшли відповідну підготовку.

Записують на заняття як індивідуально, так і цілими групами. Грошей за допомогу Сергій не бере. Але буде вдячний за корм, солому та сіно для його вихованців.

Бо вони роблять добру справу для майбутнього країни.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що у Івано-Франківську працює табір для дітей-переселенців.