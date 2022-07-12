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Іпотерапія для українських військових: як їзда верхи допомагає бійцям ЗСУ повернути здоров’я

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 12 Липня 2022, 11:00

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Іпотерапія для українських військових

Іпотерапія для українських військових: як їзда верхи допомагає бійцям ЗСУ повернути здоров’я
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