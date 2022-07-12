Іпотерапія для українських військових: як їзда верхи допомагає бійцям ЗСУ повернути здоров’я

Їзда верхи корисна не лише для тіла, але й чудово сприяє емоційному розвантаженню, знімає м’язову напругу та покращує сон. Тому подружжя з Полтавщини заснувало проект реабілітаційної допомоги.

Поки чоловік на фронті, Олександра спільно з волонтерами щотижня проводить кінні заняття для військових. З нею працюють або дружини, або мами ветеранів.

Сама реабілітація проводиться переважно для поранених, щоб відновити їх фізичний та психічний стан.

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Кінь дуже чесний. Від роботи з ним ти вчишся бути чесним і з собою. Тоді ти починаєш усвідомлювати, що з тобою відбувається, — говорить Олександра.

Нині з військовими працюють шестеро коней, четверо з яких евакуювали з Полтавщини.

На заняттях ветерани вчаться працювати з конем, підходити до тварини, керувати, сідати, спілкуватися та пізнавати себе. Бійці роблять вправи на рівновагу та гнучкість.

Покращення військові відчувають вже після першого заняття, та фахівці радять пройти щонайменше п’ять.

Реабілітацію на конях проходять півсотні бійців. Усі заняття для військових безкоштовні та на утримання коней щомісяця витрачають по 40 тис. грн.

Тому волонтери просять небайдужих долучитися до доброї справи та допомогти тваринам.

Та реабілітації потребують не лише військові, а й звичайні українські діти. Читай історію Саші, яка постраждала під час ракетного удару, але мріє знову стати на ноги.

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