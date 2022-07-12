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Иппотерапия для украинских военных: как верховая езда помогает бойцам ВСУ вернуть здоровье

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 12 июля 2022, 11:00

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Іпотерапія для українських військових

Иппотерапия для украинских военных: как верховая езда помогает бойцам ВСУ вернуть здоровье
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