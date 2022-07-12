Иппотерапия для украинских военных: как верховая езда помогает бойцам ВСУ вернуть здоровье

Верховая езда полезна не только для тела, но и прекрасно способствует эмоциональной разгрузке, снимает мышечное напряжение и улучшает сон. Поэтому супруги с Полтавской области основали проект реабилитационной помощи.

Пока муж на фронте, Александра совместно с волонтерами еженедельно проводит конные занятия для военных. С ней работают либо жены, либо мамы ветеранов.

Сама реабилитация проводится преимущественно для раненых, чтобы восстановить их как физическое, так и психическое состояние.

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Лошадь очень честная. От работы с ней ты учишься быть честным и с собой. Тогда ты начинаешь отдавать себе отчет, что с тобой происходит, — говорит Александра.

Сейчас с военными работают шесть лошадей, четверо из которых были эвакуированы с Полтавской области.

На занятиях ветераны учатся работать с лошадью, подходить к животному, управлять, садиться, общаться и узнавать себя. Бойцы делают упражнения на равновесие и гибкость.

Улучшения военные ощущают уже после первого занятия, но специалисты советуют пройти не менее пяти.

Реабилитацию на лошадях сейчас проходят полсотни бойцов. Все занятия для военных бесплатны и на содержание лошадей ежемесячно тратится по 40 тыс. грн.

Поэтому волонтеры просят неравнодушных присоединиться к доброму делу и помочь животным.

Но в реабилитации нуждаются не только военные, а обычные украинские дети. Читай историю Саши, которая пострадала во время ракетного удара, но мечтает снова стать на ноги.

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