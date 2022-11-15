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Такого еще не было! Медики ставят бойцов на ноги прямо на передовой

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 15 ноября 2022, 17:00

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