Такого еще не было! Медики ставят бойцов на ноги прямо на передовой

Военные медики не только спасают жизнь, но и беспокоятся о здоровье военнослужащих.

Команда военных врачей создала первый кабинет физической реабилитации прямо на передовой, рассказывают в сюжете Военного телевидения Украины.

Здесь профессионалы в области ортопедии, травматологии и физиотерапии работают с травмами, которые бойцы получили в результате чрезмерной нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

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При помощи доказательной медицины, правильных движений и упражнений медики ставят на ноги бойцов после контузий и травм.

Сначала военнослужащего, у которого есть жалобы на боли в суставах, обследует врач ортопед-травматолог. Он определяет суть проблемы и устанавливает предварительный диагноз.

Далее за работу принимается физический терапевт, он прорабатывает проблемные участки мышц и назначает комплекс упражнений.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как ветеранам войны получить медпомощь от государства.