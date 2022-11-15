Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій

Військові медики не тільки рятують життя, а й турбуються про здоров’я військовослужбовців.

Команда військових лікарів створила перший кабінет фізичної реабілітації безпосередньо на передовій, розповідають у сюжеті Військового телебачення України.

Тут професіонали в галузі ортопедії, травматології та фізичної терапії працюють із травмами, які бійці отримали внаслідок надмірного навантаження на опорно-руховий апарат.

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За допомогою доказової медицини, правильних рухів і вправ, медики ставлять на ноги бійців після контузій і травм.

Спочатку військовослужбовця, у якого є скарги на болі в суглобах, обстежує лікар ортопед-травматолог. Він визначає суть проблеми і встановлює попередній діагноз.

Далі за роботу береться фізичний терапевт, він пропрацьовує проблемні ділянки м’язів та призначає комплекс вправ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як ветеранам війни отримати меддопомогу від держави.