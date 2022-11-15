Lifestyle

Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій

Артем Храмцов, відеоредактор Вікна-Новини 15 Листопада 2022, 17:00

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