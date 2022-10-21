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Покинула роботу, щоб допомагати бійцям — інтерв’ю з перекладачкою для ЗСУ на тренуваннях у Великій Британії

Олександр Мельников, журналіст прорами Факти тижня Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Жовтня 2022, 08:00
Інтерв'ю з перекладачкою для українських бійців у Великій Британії

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Покинула роботу, щоб допомагати бійцям — інтерв’ю з перекладачкою для ЗСУ на тренуваннях у Великій Британії
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