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Бросила работу, чтобы помогать бойцам — интервью с переводчицей для ВСУ на учениях в Британии

Александр Мельников, журналист программы Факти тижня Елена Яковлева, редактор сайта 21 октября 2022, 08:00
Інтерв'ю з перекладачкою для українських бійців у Великій Британії

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