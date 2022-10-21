Бросила работу, чтобы помогать бойцам — интервью с переводчицей для ВСУ на учениях в Британии

Ирина до войны в Украине имела престижную работу в Лондоне и активно занималась благотворительностью.

Однако с началом боевых действий все оставила и взялась помогать нашим бойцам овладевать военным делом на полигоне в Великобритании.

Она — руководитель группы украинских переводчиков, которые преодолевают языковой барьер во время учений.

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Для этой хрупкой девушки не делают исключений. Она так же бегает с нашими бойцами в шлеме и бронежилете. За день наматывает десятки километров.

Следовательно, знает изнутри все о подготовке украинских бойцов в Великобритании, о чем эксклюзивно и рассказала.

— Как так получилось, что бизнесвумен из Британии попала в военную часть?

— По искреннему желанию. Знакомый мне посоветовал. Он приехал с первой ротации своего военного лагеря прямо в шоке. И сказал: “Ирина, тебе нужно туда ехать с твоим характером”. И я поехала.

— Вы бросили работу?

— Да. Когда началась война, я бросила работу. Потому что поняла, что не могу выполнять те полномочия, которые у меня были на тот момент.

— Долго ли вы до этого жили в Британии?

— Семь лет. Это мой второй дом.

— Чем вы занимались до войны и как изменилась жизнь после 24 числа именно для вас?

— Я была маркетинг-директором финтехкомпании в Лондоне. Жизнь изменилась полностью и кардинально. Есть жизнь до и есть жизнь после.

Сейчас моим приоритетом является помощь Украине, несмотря ни на что. Даже если меня здесь подстрелят, я просто поправлюсь и вернусь обратно на поле.

— У вас остались родные в Украине?

— Конечно. Люди, с которыми я выросла, училась в школе, родственники. Очень много. Конечно, это моя страна, моя родина.

— Почему вы выбрали такое направление? Некоторые выбирают, например, волонтерство. Не любая девушка согласится работать с военными на поле боя.

— Я волонтерю всю свою жизнь. У меня две благотворительные организации, которые сейчас параллельно работают с моими помощниками. Во время Майдана я работала с самообороной Украины.

После этого мы возили детей Небесной сотни в Канаду. То есть я всю жизнь занималась чем-то подобным.

Сейчас это место мне кажется сильнейшей передовой линией помощи Великобритании Украине. Поэтому я здесь и нахожусь.

— Какой у вас распорядок дня?

— Я просыпаюсь в 5:30. Собираюсь и начинаю работать. Потом у меня митинги (встречи — ред.) до 22:30 и ложусь спать.

— А есть выходные у вас?

— У нас есть возможность взять выходной, если тебе нужно. Но все здесь на таком адреналине, на такой мотивации, что их в общем-то не так часто берут.

— Сколько вы уже здесь?

— С середины лета.

— Сколько еще планируете быть?

— Я буду здесь, пока не закончится война или пока у меня не будет возможность помогать еще больше и сильнее.

— Что вы думаете о мотивации наших ребят? И как находите с ними общий язык?

— Они очень открыты. Они мотивированы самостоятельно. Бойцы сами рассказывают о том, как не могут дождаться поехать на передовую или получить новые задачи.

Поэтому с их стороны здесь о мотивации нет смысла говорить. У них она у всех на максимуме.

— Британцы сдержанны в своих эмоциях и объяснениях. Какое впечатление сложилось у инструкторов о наших ребятах?

— Мне тяжело говорить за всех или за кого-то лично. Но то, что я слышала, они сами очень хотят поехать в Украину. Им нравится эта программа, потому что они чувствуют причастность к чему-то большему.

Они очень хотят научить ребят. Они готовы предоставлять любую информацию, работать дополнительные часы. Все, что просят ВСУ или солдаты, — они выполняют.

— Была информация о том, что сам Борис Джонсон говорил, что британцам нужно готовиться к войне.

— Они на 100% готовы. Все проходят параллельные тренировки. Никто здесь не отдыхает. Есть система, при которой они могут и самостоятельно тренироваться, и тренировать нас.

Я уверена, что большинство из этих людей поехали бы (в Украину — ред.) даже сейчас, если бы не было правила, что это противозаконно.

— Я заметил, что это не просто обучение. Интегрируются и ситуации, подобные войне в Украине.

— Они (инструкторы — ред.) пытаются принимать во внимание аспекты той войны, которая происходит сейчас. Они интегрируют дополнительные элементы, спрашивают советы у ВСУ.

То есть, идет постоянная коммуникация. Это не односторонняя учеба, где Британия просто тренирует, а украинцы слушают. Это коллаборация. Они предоставляют свой материал, а ВСУ добавляют.

Они пробуют работать в тандеме. В этом и есть фантастика и уникальность.

— Здесь же не только британцы. Здесь и канадцы, и новозеландцы… Это международная конгломерация, то есть общее дело для всей Европы.

— Вы должны понимать, что с их и моей личной позиции, это одна из тех войн, где очень четко понятно, кто не прав.

Я не увидела за все время войны ни одного человека, который бы мне сказал, что Россия поступила правильно. Все понимают, что это страна — агрессор. И поэтому все хотят помочь. Многие страны присоединяются. Это международный проект.

— Новая Зеландия — это другой мир. Кажется, там люди вообще не знают, где и Украина находится.

— Все всё прекрасно понимают. Каждая страна следит за новостями, особенно когда мы говорим о военных. Военные — это люди чести. И для них защитить демократию и мирных людей является приоритетом.

— До этого вы когда-нибудь работали с военными?

— Я работала с самообороной и военными. Всегда хотела быть частью какой-нибудь военной службы. Но если вы спрашиваете, насколько это удивительно для меня, то это не удивительно, а органично.

Я бы не променяла эту работу и возможность быть на этом проекте на миллион долларов.

— Вы заметили изменения в мышлении украинцев?

— Я думаю, что ничего не изменилось. Это сильные, мужественные украинцы. Они всегда имели этот характер и имели цель помогать нуждающимся людям и защищать демократию.

Просто сейчас это видно немного больше, ведь эти факторы на поверхности. И это то, что мотивирует и двигает их вперед. Но какие они были, такими и остались. Они — наши, украинские мужчины.

— Как изменилось отношение британцев к Украине?

— Во-первых, очень много было новостей об Украине. Это было повсюду, в каждой газете, по каждому социальному каналу. Поэтому я сомневаюсь, что вы сможете найти здесь человека, который не объяснит, что происходит в Украине.

Во-вторых, очень изменилось отношение к украинцам. Когда я говорю кому-то, что украинка, люди хотят помочь. Они с уважением к тебе относятся.

Они купят тебе кофе, остановятся, даже если куда-то спешили, и будут пытаться решить твою проблему или просто тебе как-нибудь помочь. Поблагодарить за то, что вы сейчас здесь находитесь и помогаете другим украинцам.

Просто ты говоришь, что украинец и отношение людей меняется. Они сразу как твои друзья.

— Почему они так относятся?

— Это интернациональная страна. Здесь нет такого — “откуда ты?” Вы все просто находитесь на одной территории. А почему такое отношение? Потому что война в 21 веке — это большое горе. И все это понимают.

Да, они не могут это до конца представить и почувствовать так, как человек, сидевший под бомбежкой. Но им от этого страшно и жаль, что это происходит на территории мирной страны. Они просто хотят помочь как нормальные люди.

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