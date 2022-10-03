Война дважды выгнала её из дома и забрала маму — история врача из Бучи, которая помогает переселенцам

Оксана Мироненко — врач из Киевской области. Война дважды разрушила ее жизнь. В 2014 году она уехала из Донбасса, а в этом году российские военные убили ее маму.

Свою историю женщина рассказала Яне Осадчей для УП.Життя. Оксана и ее муж родом из Луганской области. Восемь лет назад они покинули родительский дом и начали новую жизнь в Буче.

Супруги — врачи-травматологи. До полномасштабного вторжения России работали в больницах Киева. Родители Оксаны проживали в поселке Счастье Луганской области. Там обстрелы усилились еще до 24 февраля, поэтому родители решили покинуть дом.

Приехали к дочери в Бучу 22 февраля. В этот период они отмечали 42 года счастливой супружеской жизни. Но через два дня жестокая война пришла в Киевскую область.

На второй день полномасштабного вторжения России Юлия — сестра Оксаны — уехала в Киев, а сама Оксана с мужем — 26 февраля.

Как оккупанты убили мать

Родители Оксаны не хотели уезжать, думали переждать все в Буче. Однако ситуация становилась все хуже, поэтому 4 марта родители решились эвакуироваться.

Но путь, который должен был стать спасением, закончился трагедией. Российские военные из гранатомета обстреляли автомобиль родителей. Мать Оксаны — Наталья Соколовская — погибла на месте. Она получила ранение в голову и грудную клетку. Отец получил ранения и контузию, но остался жив. Когда он пришел в себя, увидел мертвую жену, взял документы и вышел из машины. Через несколько минут она взорвалась, но мужчина успел спрятаться.

Из своего убежища в сарае он дозвонился дочерям и рассказал об ужасных событиях. Оксана принялась искать пути, как можно спасти отца. Наконец-то связалась с местными волонтерами, которые его забрали.

На следующий день отца Оксаны отправили в Ирпень, он имел при себе белое полотенце. Пройти российский блокпост помогла Луганская прописка. Муж Оксаны забрал отца под Романовским мостом.

Отец был весь в крови. Муж забрал его и привез к нам в Киев, — говорит женщина.

Она решила сама оперировать его и отвезла на место своей работы.

— У меня не было времени кого просить или искать. Я знала, на что шла, рисковала, делала операцию не совсем по правилам, в условиях военного времени, — говорит врач.

Операция прошла успешно, и отцу становилось легче. Семья решила эвакуироваться на Прикарпатье. По пути они останавливались и просили местные больницы предоставить доступ к операционной, чтобы Оксана могла промыть раны отца и посмотреть, не ухудшается ли ситуация.

Когда Бучу освободили, врач поехала домой и на кладбище машин нашла автомобиль родителей. В ней она увидела мамины ножницы для рукоделия, флакон ее духов и немного бисера — забрала себе на память. Также разыскала хозяйку сарая, где прятался отец, и поблагодарила ее.

Женщина с сестрой создали благотворительный фонд Наш Сокіл в память о маме.

О работе фонда

Сейчас Оксана с мужем и сестрой присоединились к волонтерству — занимаются ранеными военными и мирными жителями, которых вывозят из зоны боевых действий. Их фонд развивался, и теперь работает целая команда.

За этот период им удалось вывезти более 500 человек из охваченных войной городов, в частности маломобильных, с инвалидностью, тяжелыми болезнями и пожилых людей.

— За последний месяц было более 300 звонков было из Николаева и области: пришлите “набор”. Преимущественно пенсионеры, маломобильные, мамы с детьми, которые не едут из зоны обстрелов, потому что нет денег или трудно вывести родственников, — рассказывает врач.

Волонтеры собирают необходимые вещи и отправляют по почте или привозят самостоятельно. Также занимаются поиском жилья для переселенцев.

У нас никто на улице не остается. Стараемся каждого куда-нибудь поселить.

— Ищем в селах бюджетное или социальное жилье, делаем ремонт. Некоторые помещения обустраиваем под территориальные центры для престарелых, которые затем берут на баланс местные ОТГ, — делится Оксана.

Также волонтеры работают с людьми, которые имеют психические расстройства. Таких устраивают в специальные медицинские учреждения. Оксана Мироненко говорит, что поддержка нуждающихся помогает ей пережить потерю мамы.

— Война — страшная. Этого поменять я уже не могу. Буду лечить и спасать всех, кого смогу, кому еще можно помочь, — утверждает женщина.

Освобождение Киевской области стало одной из маленьких побед Украины. Раньше мы рассказывали истории героев, оберегавших Ирпень от оккупантов.

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