Рассказы

Война дважды выгнала её из дома и забрала маму — история врача из Бучи, которая помогает переселенцам

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 октября 2022, 13:00
Оксана Мироненко: історія лікарки з Бучі, чию маму вбили росіяни
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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