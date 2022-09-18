Рассказы

Наши действия стали скалой, о которую россияне сломали себе зубы: истории героев, которые оберегали Ирпень

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV Даниэла Долотова, редактор сайта 18 сентября 2022, 09:00
історії героїв, які оберігали Ірпінь
Фото: Facebook

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