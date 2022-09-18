Наши действия стали скалой, о которую россияне сломали себе зубы: истории героев, которые оберегали Ирпень

Мы радуемся деоккупации новых населенных пунктов Харьковской области, как были счастливы за освобождение Киевской области. Но вместе с тем приходят свидетельства о зверствах россиян и новые имена погибших украинских воинов.

Павел, Владимир и два Максима всего несколько месяцев назад стояли на обороне Ирпеня вместе со своими собратьями.

Теперь кто-то из них продолжил службу, а некоторые решили, что теперь будет более полезны на другом фронте борьбы. Однако их объединяют общие воспоминания, а также немало сообщений в соцсетях в память о павших собратьях.

А в конце февраля они, люди разных профессий и опыта, вместе стали бок о бок, чтобы не пустить врага в столицу. Получили короткие инструктажи и приступили к обороне.

Владимир с позывным Белаз — профессиональный военный. Он один из самых опытных среди этих добровольцев, но и сам многому научился во время обороны Ирпеня.

В группе быстрого реагирования ему пришлось научиться работать с NLAW. Короткий инструктаж перед боем провели бойцы 80-й бригады, а остальное уже позже сам узнал из видео на YouTube.

Не было времени думать о чем-то, кроме того, как использовать NLAW.

Владимира позже отметили государственной наградой Орден За мужество III степени, в разгар боев в середине марта ее вручил ему президент Украины.

Это было врасплох, спонтанно и очень приятно.

Максим Роенко с позывным Мэд Макс ранее был инженером по кибербезопасности. У него не было военного опыта, но первый свой бой провел уже 25 февраля. Тогда на троих человек был один пистолет и один пулемет, пули к которому Максим держал в полиэтиленовом пакете.

Первое сражение на въезде в Ирпень ребята тоже помнят хорошо. Большая российская колонна более ста боевых бронемашин пыталась пройти мимо Бучи. Однако терроборона и бойцы ВСУ остановили их вблизи ТРЦ Жираф.

Военнослужащий Павел Нетесов ранее занимался поиском тел украинских защитников на временно оккупированных территориях и созданием стены памяти.

Однако даже у него первые два дня был еще лёгкий шок. А вот 27 февраля, когда произошло первое сражение, в котором удалось победить врага, он смог еще сильнее поверить в свои силы.

Мы отбились и увидели их трупы и колонну, которую разбила наша артиллерия. Тогда мы поняли, что мы сильнее их, потому что это наша земля и отсюда мы отступать не планируем вообще.

В том, что украинцы сильнее, уверен Максим Кузнец с позывным Банзай. До 24 февраля он являлся частным предпринимателем в Ирпене, а когда началось полномасштабное вторжение, вывез семью на запад Украины и вернулся к собратьям.

Сразу же с Белазом попал на боевое задание. Банзай говорит, что выдержать такие нагрузки помогла прекрасная физическая форма, а также опыт военной службы. Еще до начала полномасштабной войны он записался в тероборону и полностью экипировался.

Страха не было. Это был просто такой стресс. Как ответственный человек, я боялся подвести. Поскольку на войне, если что-то неправильно сделаешь, все могут погибнуть.

Наибольшим шоком для военных стали зверства россиян в Буче и расстрелянные гражданские автомобили на дорогах Киевской области. Однако самыми тяжелыми моментами мужчины называют потерю собратьев.

Сами мужчины за время обороны Ирпеня были неоднократно в шаге от смерти и прощались с родными. Теперь даже не понимают, как тогда им удалось не только выжить, но и отогнать врага с Киевской области.

Мужчины соглашаются, что именно отвага и сплоченность простых людей помогла выстоять и сдержать врага не только вблизи столицы, но и в других областях.

Каждый делал что-то, что сложилось в монолитную скалу, о которую россияне сломали себе зубы, — говорит Павел Нетесов.

Спасали Киевскую область от трагической судьбы не только защитники, но и преданные своему делу медики. Читай историю отчаянного фельдшера из Бородянки.

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