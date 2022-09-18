Розповіді

Наші дії стали скалою, об яку росіяни зламали собі зуби: історії героїв, які оберігали Ірпінь

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 09:00
історії героїв, які оберігали Ірпінь
Фото: Facebook

Більше новин
Найближчі до України аеропорти
Найближчі до України аеропорти: країни-сусіди, з яких можна дістатися у будь-яку точку світу
Чи потрібно носити підбори - пояснює ортопед
Чи потрібно носити підбори? Ортопед пояснив, кому і навіщо необхідне таке взуття 
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Перехоплені розмови росіян від ГУР
Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
Перехоплені розмови росіян від ГУР
Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Чотирилапі друзі ЗСУ - як захисники піклуються про тварин на передовій
Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:51
Перехоплені розмови росіян від ГУР
Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ
2:02:51
Чотирилапі друзі ЗСУ - як захисники піклуються про тварин на передовій
Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів
0:03:09
Ціни на гречку
Майже делікатес! Що відбувається з цінами на гречку та як змінились посіви
0:04:41
Київщина
Окупанти пішли, а їх стиль життя залишився — як живе без електрики, води та газу село на Київщині
0:04:11
Вадим Зеленюк
Не боявся ні смерті, ні росіян. Історія Вадима Зеленюка — дзюдоїста і героя зі сталевим духом, що загинув за Україну
0:04:15
Збір коштів
Другі очі для ЗСУ! Як долучитися до великого збору на дрони
0:07:01
Протезування
Повернутися до життя — як допомогти тим, кому потрібен протез
2:04:47
Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області
Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини
2:05:02
Місто Ізюм сьогодні 17.09.2022 - ексгумація трупів триває
Ексгумація жертв війни триває — зруйнований на 80% Ізюм оговтується від російської окупації
Більше відео
Ігор Гетало
Читати далі
Рани загоюються — і ми знову йдемо в бій! Рятувальник ДСНС про роботу героїв без зброї під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь