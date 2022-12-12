Спасают бойцов от ампутаций! Медики из Днепра делают невозможное

Медики Днепра делают сверхсложные операции, чтобы спасти украинским защитникам раненые конечности.

Хирургические вмешательства могут занять до 10 часов. Врачи ежедневно спасают бойцов от ампутаций и заживляют не затягивающиеся месяцами раны.

В медучреждении говорят — восстанавливают раненых военных еще с 2014 года, но с началом полномасштабной войны количество пациентов выросло в разы.

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Военнослужащему Юрию с позывным Том провели уже семь операций, чтобы спасти руку. Медики результатом довольны.

Говорят, все удалось, потому что военный к ним попал после оказания квалифицированной медицинской помощи.

Юрий вспоминает, как поначалу ему диагностировали ампутацию конечности, но настоящее чудо и профессионализм наших врачей спасли бойца от этого.

Наши медики прилагают максимум усилий, чтобы спасти каждого пациента со светом и под фонариками, в жару и в холод.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как запорожские врачи отважились открыть клинику в столице.