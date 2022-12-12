Lifestyle

Спасают бойцов от ампутаций! Медики из Днепра делают невозможное

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 12 декабря 2022, 07:00

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Спасают бойцов от ампутаций! Медики из Днепра делают невозможное
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