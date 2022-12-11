Україна

Операція на серці без розсічення грудної клітини: чому іноземці їдуть до України під час війни

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 11 Грудня 2022, 15:00

Більше відео
Дмитро Лубінець: інтерв’ю про діяльність Червоного Хреста та повернення полонених
Про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених — омбудсмен Дмитро Лубінець
Володимир Зеленський про енергетичну інфраструктуру та відключення світла
Зеленський прокоментував масові відключення світла в Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:57
Теплиця
Вимикають світло й опалення постійно — чи очікувати в Україні фруктів? Досвід київського фермера
Дивитись більше

Останні відео
0:04:16
Медики-переселенці із Запоріжжя відкрили клініку в Києві

Після перемоги нам потрібні здорові громадяни — як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці
0:04:42
Операція на серці
Операція на серці без розсічення грудної клітини: чому іноземці їдуть до України під час війни
Дмитро Лубінець: інтерв’ю про діяльність Червоного Хреста та повернення полонених
Про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених — омбудсмен Дмитро Лубінець
0:03:50
Як жінка з Прикарпаття рятує людей
Єдине що в нас є — це руки та очі: як жінка з Прикарпаття рятує людей з порушенням зору та будує реабілітаційний центр
ЄС виділить для України 18 мільярдів євро у 2023 році
18 мільярдів євро для України! Рада ЄС ухвалила рішення попри вето Угорщини
Промова Олександри Матвійчук на церемонії Нобелівської премії миру 2022
Життя людей не може бути компромісом! Олександра Матвійчук на врученні Нобелівської премії миру
Володимир Зеленський про енергетичну інфраструктуру та відключення світла
Зеленський прокоментував масові відключення світла в Україні
0:03:38
Жіноча військова форма
Військовий одяг, що не горить! Як у Львові почали шити форму для жінок в ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:57
Теплиця
Вимикають світло й опалення постійно — чи очікувати в Україні фруктів? Досвід київського фермера
Більше відео
Медики-переселенці із Запоріжжя відкрили клініку в Києві
Читати далі
Після перемоги нам потрібні здорові громадяни — як запорізькі лікарі наважились відкрити клініку в столиці
Дмитро Лубінець: інтерв’ю про діяльність Червоного Хреста та повернення полонених
Читати далі
Про українців в Оленівці та тиск РФ на військовополонених — омбудсмен Дмитро Лубінець

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь