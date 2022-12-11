Операція на серці без розсічення грудної клітини: чому іноземці їдуть до України під час війни

Вже п’ять років кардіохірурги центру дитячої кардіології та кардіохірургії рятують життя тисяч людей завдяки малоінвазивному методу оперування. Він дозволяє зробити операцію на серці без розсічення грудної клітини.

Чимало людей з закордону обирає Україну, бо тут працюють відомі на весь світ кардіохірурги, а вартість самої операції в рази дешевша від аналогічної, зробленої у Європі.

Завідувач відділення малоінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур центру дитячої кардіології та кардіохірургії клініки для дорослих Гліб Ємець пояснює ключову різницю українських та закордонних операцій на серці.

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— В чому суттєва різниця: стандартні операції, які зараз виконують в Казахстані та в пост радянських країнах, роблять лише відкритим доступом — тобто розсікають грудну клітку. Ми ж виконуємо операції з мінімальним доступом та зі збереженням цілісності грудної клітини — ендоскопічно.

Слід від маніпуляцій на серці майже непомітний. До того ж і час на реабілітацію суттєво зменшується, бо ребра аби дістатися серця не ламають.

До війни за такими операціями із закордону щороку приїжджало до сотні іноземців, цьогоріч, попри війну, приїхало вісім людей.

Пристосувавшись до умов війни, українські кардіохірурги продовжують дарувати людям життя, а пацієнти дякують їм за можливість жити!

А як у столичному інституті серця без світла та води провели операцію на серці дитини — читай у нашому матеріалі.

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