Вигадували дітям тяжкі хвороби, аби врятувати їх: історія героїзму херсонських лікарів

Херсонські лікарі під час окупації міста, щоб урятувати осиротілих малюків від депортації в Росію, вигадували їм тяжкі хвороби.
Ми боялися переводити їх до дитячого будинку і всіх покинутих залишали у себе. І ті, хто був на лікуванні, залишився у нас.
Ми боялися переводити їх до дитячого будинку і всіх покинутих залишали у себе. І ті, хто був на лікуванні, залишився у нас.
Правильно ми зробили, бо дитячий будинок вивезли. А ці покинуті дітки залишились тут, — розповідає завідувачка відділення реанімації дитячої лікарні Ольга Пілярська.
Працівники дитячої обласної лікарні фальсифікували медичні картки дітей, щоб створити враження, що вони надто хворі, щоб рухатися.
Загалом фейкові діагнози поставили 11-м покинутим немовлятам.
Більше про героїзм медиків дивись у відео.
Раніше ми розповідали цікаву історію, як лікарі витягують з того світу наших бійців.
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