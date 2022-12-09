Вигадували дітям тяжкі хвороби, аби врятувати їх: історія героїзму херсонських лікарів

Херсонські лікарі під час окупації міста, щоб урятувати осиротілих малюків від депортації в Росію, вигадували їм тяжкі хвороби.

Ми боялися переводити їх до дитячого будинку і всіх покинутих залишали у себе. І ті, хто був на лікуванні, залишився у нас.

Правильно ми зробили, бо дитячий будинок вивезли. А ці покинуті дітки залишились тут, — розповідає завідувачка відділення реанімації дитячої лікарні Ольга Пілярська.

Працівники дитячої обласної лікарні фальсифікували медичні картки дітей, щоб створити враження, що вони надто хворі, щоб рухатися.

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