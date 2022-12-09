Придумывали детям тяжелые болезни, чтобы спасти их: история о героизме херсонских врачей

Херсонские врачи во время оккупации города, чтобы спасти осиротевших малышей от депортации в Россию, придумывали им тяжелые болезни.

Мы боялись переводить их в детский дом и всех брошенных оставляли у себя. И те, кто были на лечении, остались у нас.

Правильно мы сделали, потому что детский дом вывезли. А эти брошенные детки остались здесь, — рассказывает заведующая отделением реанимации детской больницы Ольга Пилярская.

Работники детской областной больницы фальсифицировали медицинские карты детей, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы передвигаться.

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В целом фейковые диагнозы поставили 11-ти брошенным младенцам.

Больше о героизме медиков смотри в видео.

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