Придумывали детям тяжелые болезни, чтобы спасти их: история о героизме херсонских врачей

Херсонские врачи во время оккупации города, чтобы спасти осиротевших малышей от депортации в Россию, придумывали им тяжелые болезни.
Мы боялись переводить их в детский дом и всех брошенных оставляли у себя. И те, кто были на лечении, остались у нас.
Мы боялись переводить их в детский дом и всех брошенных оставляли у себя. И те, кто были на лечении, остались у нас.
Правильно мы сделали, потому что детский дом вывезли. А эти брошенные детки остались здесь, — рассказывает заведующая отделением реанимации детской больницы Ольга Пилярская.
Работники детской областной больницы фальсифицировали медицинские карты детей, чтобы создать впечатление, что они слишком больны, чтобы передвигаться.
В целом фейковые диагнозы поставили 11-ти брошенным младенцам.
Больше о героизме медиков смотри в видео.
Ранее мы рассказывали интересную историю, как врачи достают с того света наших бойцов.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!