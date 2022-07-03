Десятки спасенных людей и сотни благодарностей: как врачи вытаскивают с того света наших бойцов

С обожженными телами, но несокрушимым духом! Ежедневно днепровские медики спасают и буквально извлекают из того света наших защитников.

Ожоговое отделение только этой больницы загружено на 70%. В сравнении с 2014 годом эта война частично изменила профиль работы врачей.

Впрочем, несмотря на истощение, у них минимальный процент ампутаций, десятки спасенных людей и сотни благодарностей.

— Мы тесно взаимодействуем с врачами других медучреждений, для диагностики, современного лечения. Это очень важно для раненых, потому что это их функционал. Они потом должны работать, когда выпишутся, — говорит врач-анестезиолог Татьяна.

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине не хватает медиков.