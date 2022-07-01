В Украине не хватает медиков: кто будет лечить украинцев и почему такая ситуация сейчас

Из-за полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины у нас значительно уменьшился штат медицинских работников. Особенно остро этот вопрос стоит в населенных пунктах и ​​городах, которые находятся близко к фронту: в одной из прифронтовых больниц Донбасса из 600 работников осталось 240.

Врачи, волнуясь за свои семьи, выезжали — кто в другие области, а кто — за границу. Сейчас в больницах деоккупированных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей некомплект медиков, особенно не хватает медсестер и санитарок.

Как отражается на медицинской системе нехватка специалистов?

В одной из самых больших больниц Харькова сейчас нехватка медицинского персонала. Ситуация настолько плохая, что заведующий отделением экстренной помощи должен не только работать, но и жить в больнице. Спит по четыре часа в сутки, потому что каждый день сюда доставляют раненых. Дома, на Салтовке, он был всего несколько раз за последние месяцы.

Сейчас также смотрят

В самый острый период войны в больнице осталась примерно треть персонала. На работу звали персонал из других больниц, разбомбленных россиянами.

С постепенным освобождением от россиян часть медиков все же вернулась на рабочие места: сейчас в больницах наполовину заполнен штат специалистов.

Но ситуация хуже стократ в области: в поселках, где россияне разбомбили амбулатории, нет даже лекарств и обезболивающего. Медикаменты туда развозят волонтеры.

Волонтер Кирилл Балашов рассказывает о новых реалиях медицинской помощи: повезет, если твой сосед научился делать уколы самостоятельно.

О какой медицине здесь сейчас может идти речь? Люди либо учатся самостоятельно оказывать помощь, либо ищут врачей среди оставшихся знакомых или соседей.

На территориях, где нет постоянных обстрелов, работают центры первичной помощи, на других же опасных участках врачи всегда готовы помочь по телефону. Медики не всюду могут доехать, поэтому выручают Врачи без границ.

Будем ли возвращать медицинских работников?

Пока же некоторая часть украинских врачей находится либо в западных регионах страны, либо за границей. Основной мотивацией для выезжающих за границу является не спасение жизни, а сохранение врачебной квалификации с постоянной наработкой стажа.

Тем не менее такой отток специалистов не повлияет на медицинскую систему в стране. Об этом уверяет и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Большая проблема — потеря больниц и медцентров, которых россияне уничтожили более сотни.

Вопрос предстоящей работы в Украине или за границей встанет перед медработниками уже после победы, и тогда им придется решить: остаться здесь или ехать туда, где оплата будет значительно выше.

А как работают военные медики во время войны — читай в нашем материале.

У Вікна-новини есть Telegram. Подпишись и читай нас ещё удобнее!