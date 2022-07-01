В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз

Через повномасштабне вторгнення військ РФ на територію України у нас значно зменшився штат медичних працівників. Особливо гостро це питання стоїть у населених пунктах та містах, які розташовані безпосередньо близько до фронту: в одній із прифронтових лікарень Донеччини із 600 працівників залишилося 240.

Лікарі, хвилюючись за свої родини, виїжджали — хто в інші області, а хто — за кордон. Зараз у лікарнях деокупованих Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини некомплект медиків, особливо бракує медсестер і санітарок.

Як відбивається на медичній системі брак фахівців?

В одній із найбільших лікарень Харкова нині брак медичного персоналу. Ситуація настільки погана, що завідувач відділення екстреної допомоги мусить не лише працювати, а й жити у лікарні. Спить по чотири години на добу, бо щодня сюди доправляють поранених. Удома, на Салтівці, він був лише декілька разів за останні місяці.

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У найгостріший період війни у лікарні залишилася приблизно третина персоналу. На роботу кликали персонал з інших лікарень, які розбомбили росіяни.

З поступовим звільненням від росіян частина медиків таки повернулася до робочих місць: нині у лікарнях наполовину заповнений штат фахівців.

Але ситуація гірша у стократ в області: у селищах, де росіяни розбомбили амбулаторії, немає навіть ліків та знеболювального. Медикаменти туди розвозять волонтери.

Волонтер Кирило Балашов розповідає про нові реалії медичної допомоги: пощастить, якщо твій сусід навчився робити уколи самостійно.

Про яку медицину тут зараз може йтися? Люди або вчаться самостійно надавати допомогу, або шукають лікарів серед знайомих чи сусідів, які залишилися.

На територіях, де немає постійних обстрілів, працюють центри первинної допомоги. На інших небезпечних ділянках лікарі завжди готові допомогти телефоном. Медики не всюди можуть доїхати, тож виручають Лікарі без кордонів.

Чи повертатимемо медичних працівників?

Наразі ж деяка частина українських лікарів перебуває або у західних регіонах країни, або за кордоном. Основною мотивацією для тих, хто виїжджає за кордон, є не порятунок життя, а збереження лікарської кваліфікації із постійним напрацюванням стажу.

Попри це, такий відтік фахівців не вплине на медичну систему в країні. Про це запевняє й міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Більшою проблемою є втрата лікарень та медцентрів, яких росіяни знищили понад сотню.

Питання майбутньої роботи в Україні чи за кордоном постане перед медпрацівниками уже після перемоги, і тоді їм доведеться вирішити: залишитися тут чи їхати туди, де оплата буде значно вищою.

А як працюють військові медики під час війни — читай у нашому матеріалі.

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