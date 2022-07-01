Україна

В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз

Вікторія Мельник, практикантка сайту Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 01 Липня 2022, 20:00

Більше відео
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Дмитро Лубінець
Верховна Рада призначила нового омбудсмена з прав людини — що це означає та хто такий омбудсмен
0:03:38
Зруйнований спорткомплекс політехніки в Харкові
Розбирають завали та шукають кошти на відбудову — що тепер зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ
Дивитись більше

Останні відео
0:04:50
Лікарі в Україні

В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Борщ
Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
Дмитро Лубінець
Верховна Рада призначила нового омбудсмена з прав людини — що це означає та хто такий омбудсмен
0:03:38
Зруйнований спорткомплекс політехніки в Харкові
Розбирають завали та шукають кошти на відбудову — що тепер зі зруйнованим спорткомплексом ХПІ
Олег Жданов про те, чому Росія б'є по житлових будинках України
Помста Росії за військові та політичні поразки — Олег Жданов про ракетні удари по житлових комплексах
0:02:59
Суд над росіянами
І така доля кожного з них: окупант на лаві підсудних! У Чернігові судять російського військового
Більше відео
Тренування ЗСУ
Читати далі
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь