Лікарі — воїни, що борються зі смертю. Розповідаємо, як працюють медики на фронті

Зараз лікарі стали янголами-рятівниками для українців. Вони рятують тисячі життів у тилу та на фронті. Олександр нині — військовий медик, а раніше 28 років працював лікарем швидкої. Тепер він рятує життя наших бійців та показує, чим володіє.

Медик демонструє свій наплічник, який укомплектований усім найнеобхіднішим, щоб урятувати життя. У ньому є перев’язки, знеболювальні, шини, крапельниці, фізрозчини тощо. Далі показує запасний комплект м’яких нош.

— Лікар — це той самий військовий, тільки в житті. Адже він не знає, куди він їде, хто до нього звернеться… Це — невідомість. Я розповідаю про виклики швидкої допомоги, — каже медик.

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Чоловік раніше працював на швидкій, тож знає, що за кожним викликом є своя історія. Можуть викликати через високий тиск, але в цього тиску може бути багато невідомих причин.

Чоловік розповідає, що робота на фронті відрізняється, адже тут постійно криваві рани та травми.

Якщо є травма, то найскладніше — вчасно довезти (пораненого — ред.), — каже чоловік.

Також Олександр повідомив, що новим медикам, які приходять допомагати, проводяться інструктажі. Далі медик показав свою аптечку, яка за розміром нагадує валізу.



За словами військового медика, перед тим, як лікувати бійця, треба з ним поспілкуватися. Дізнатися причину звернення, що болить та чому, чи раніше лікувався чимось. Адже, запевняє Олександр, кожна людина індивідуальна й не всім можуть підходити ті самі ліки.

Раніше ми розповідали історію військової медички Кіри Нечай, яка допомагала людям на майдані, а тепер — військовим на фронті.

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