Люди

Вони їздять туди, куди інші боїться ходити — як жінки-парамедики рятують життя українських бійців на передовій

Тетяна Доцяк 08 Червня 2022, 20:30

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