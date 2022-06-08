У найгарячіших точках Харківщини, під шквальним вогнем і під носом ворога, вони вивозять з поля бою поранених. Часто від їхньої майстерності залежить, чи виживе боєць.

Медичний екіпаж жіночого батальйону, до якого входить дизайнерка одягу Юлія з позивним Куба та журналістка програми Антизомбі Олександра з позивним Аляска, врятував не одне життя.

Нині вони закріплені за спецпідрозділом Кракен, згадка про який наводить жах на російських солдатів.

Зараз також дивляться

Коли почалась повномасштабна війна, жінки вирішили, що хочуть рятувати життя. По них гатили артилерією й стріляли з танка. Але Куба й Аляска кажуть, що нічого не бояться.

Найбільша проблема в мене з ними, тому що вони їздять туди, куди багато хто навіть боїться ходити, — розповідає командир підрозділу Сергій Бистров.

Жінок тут поважають за професійність та досвід. Після Майдану Куба вже була на Донбасі — вивозила поранених бійців. Завдання парамедиків — не просто евакуювати поранених, а буквально дістати їх з того світу, ризикуючи власним життям.

Відбувались різні ситуації за п’ять років на Донбасі, але тут кожного бойового виїзду щось трапляється, — ділиться Куба.

Завдяки роботі парамедиків у їхньому підрозділі вижили всі, кого довелось вивозити з передової. Нині на Харківщині працюють восьмеро парамедиків.

Їх називають медичним екіпажем жіночого батальйону з ветеранського руху. До нього входять 400 жінок, які пройшли війну на Донбасі. Невдовзі парамедиків стане ще більше, адже медики вже проходять військовий вишкіл.

Армійці називають військових медиків своїми янголами-охоронцями. Вони не мають права на помилку й розгубленість. Хоча самим часто рятувати захисників доводиться під ворожим вогнем. Дивись, як працюють медики під постійним вогнем на війні.