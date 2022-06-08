Они ездят туда, куда другие боятся ходить — как женщины-парамедики спасают жизни бойцов на передовой

В горячих точках Харьковской области, под шквальным огнем и под носом врага, они вывозят с поля боя раненых. Часто от их мастерства зависит, выживет ли боец.

Медицинский экипаж женского батальона, в который входит дизайнер одежды Юлия с позывным Куба и журналистка программы Антизомби Александра с позывным Аляска, спас не одну жизнь.

В настоящее время они закреплены за спецподразделением Кракен, упоминание о котором наводит ужас на русских солдат.

Сейчас также смотрят

Когда началась полномасштабная война, женщины решили, что хотят спасать жизни. По ним били артиллерией и стреляли из танка. Но Куба и Аляска говорят, что ничего не боятся.

Самая большая проблема у меня с ними, потому что они ездят туда, куда многие даже боятся ходить, — рассказывает командир подразделения Сергей Быстров.

Женщин здесь уважают за профессионализм и опыт. После Майдана Куба уже была на Донбассе — вывозила раненых бойцов. Задача парамедиков — не просто эвакуировать раненых, а буквально достать их с того света, рискуя собственной жизнью.

Были разные ситуации за пять лет на Донбассе, но здесь каждый боевой выезд что-нибудь случается, — делится Куба.

Благодаря работе парамедиков в их подразделении выжили все, кого пришлось вывозить с передовой. Сейчас в Харьковской области работают восемь парамедиков.

Их называют медицинским экипажем женского батальона ветеранского движения. В него входят 400 женщин, которые прошли войну на Донбассе. Вскоре парамедиков станет еще больше, ведь медики уже проходят военное обучение.

Армейцы называют военных медиков своими ангелами-хранителями. Они не имеют права на ошибку и растерянность. Хотя самим часто спасать защитников приходится под вражеским огнем. Смотри, как работают медики под постоянным огнем на войне.