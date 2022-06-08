Люди

Они ездят туда, куда другие боятся ходить — как женщины-парамедики спасают жизни бойцов на передовой

Татьяна Доцяк 08 июня 2022, 20:30

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Парамедик Олександра, Аляска

Они ездят туда, куда другие боятся ходить — как женщины-парамедики спасают жизни бойцов на передовой
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