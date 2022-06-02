Ангелы-хранители для ВСУ: как работают военные медики под постоянным огнем на войне

Армейцы их называют своими ангелами-хранителями. Именно от них зависит, удастся ли спасти раненого бойца на передовой. Это военные медики.

Они не имеют права на ошибку и растерянность. Хотя самим часто спасать защитников приходится под вражеским огнем.

У каждого есть свой рюкзак для первой неотложной помощи. Весит он около десяти килограммов. А еще бронежилет, автомат и дополнительная аптечка. Вот такая она, амуниция военных медиков.

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Но сейчас, когда началась полномасштабная война, к такому наплыву пациентов, говорят, были не готовы. Потому что и война другая, и ранения другие.

К примеру, врач медицинской роты Виталий в гражданской жизни работает детским инфекционистом. На войне мужчина уже второй раз, потому что хорошо понимает: здесь, на передовой, он будет полезнее, чем дома. Хотя медики, как и сами армейцы, тоже под постоянными обстрелами.

Каждый выезд это какая-то неизвестность и все равно, пока ты не увидишь раненого, какая-то тревога остается. Сложно, когда ты видишь и слышишь эмоции человека которому очень плохо.

Их задача – быстро стабилизировать состояние раненого и доставить в больницу. Хотя к нему иногда приходится прорываться сквозь вражеский огонь.

Правда, каждый надеется, что выездов будет меньше, а их помощь бойцам потребуется не физическая, а психологическая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Роберт Монтгомери учил врачей во Львове.