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Янголи-охоронці для ЗСУ: як працюють військові медики під постійним вогнем на війні

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 02 Червня 2022, 07:00

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