Янголи-охоронці для ЗСУ: як працюють військові медики під постійним вогнем на війні

Армійці їх називають своїми янголами-охоронцями. Саме від них залежить, чи вдасться врятувати пораненого бійця на передовій. Це військові медики.

Вони не мають права на помилку і розгубленість. Хоча самим часто рятувати захисників доводиться під ворожим вогнем.

У кожного є свій рюкзак для надання першої невідкладної допомоги. Важить він близько десять кілограмів. А ще бронежилет, автомат і додаткова аптечка. Ось така вона, амуніція військових медиків.

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Та нині, як почалася велика війна, до такого напливу пацієнтів, кажуть, були не готові. Бо і війна інша, і поранення інші.

Наприклад, лікар медичної роти Віталій у цивільному житті працює дитячим інфекціоністом. На війні чоловік вже вдруге, бо добре розуміє: тут, на передовій, він буде корисніший, ніж удома. Хоча медики, як і самі армійці, теж під постійними обстрілами.

Кожен виїзд — це якась невідомість і все одно доки ти не побачиш пораненого, якась тривога залишається. Складно коли ти бачиш і чуєш емоції людини, якій дуже погано.

Їхнє завдання — швидко стабілізувати стан пораненого і доставити до шпиталю. Хоча до нього іноді доводиться прориватися крізь ворожий вогонь.

Щоправда, кожен сподівається, що виїздів буде менше, а їхня допомога бійцям потрібна буде не фізична, а психологічна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Роберт Монтгомері навчав лікарів у Львові.