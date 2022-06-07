Люди

Вони — теж воїни. Як українські медики з Маріуполя стали Лікарями без кордонів

Христина Венгеляускайте 07 Червня 2022, 21:30

Більше відео
0:05:46
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Росія боїться показати Червоному Хресту, як утримує полонених азовців — Катерина Прокопенко про бійців у неволі
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Нагадування про героїв Азовсталі — сестра Дмитра Козацького (Ореста) про друк його фото на футболках
0:02:03
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голіруч розміновує поля: як колишній сапер із Баштанки звільняє землю від ворожих снарядів
0:00:55
Вірш про війну
Що найбільше вражає на службі ЗСУ? Захисник України написав вірш про війну
Дивитись більше

Останні відео
0:04:16
Про що йшлося на засіданні Радбезу ООН

Путін створив світову продовольчу кризу: про що йшлося на засіданні Радбезу ООН
0:05:35
Сергій Братчук про відпочинок в Одесі
Одесити допомагають ловити “іхтіандрів”. Сергій Братчук про справжню ситуацію в місті
0:08:06
Ситуація в Мелітополі
Гуманітарна криза та ковбаса від 400 грн: Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі
0:02:54
Переселенці з Маріуполя стали Лікарями без кордонів
Вони — теж воїни. Як українські медики з Маріуполя стали Лікарями без кордонів
0:05:46
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Росія боїться показати Червоному Хресту, як утримує полонених азовців — Катерина Прокопенко про бійців у неволі
Як Росія впливає на інші країни в інформаційному просторі
Росія має багато агентів впливу: чому деякі країни досі вірять пропаганді РФ
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Нагадування про героїв Азовсталі — сестра Дмитра Козацького (Ореста) про друк його фото на футболках
0:06:07
Яких змін зазнає навчальна програма в українських закладах освіти
Війни та миру не буде: Вітренко про освітній процес офлайн та зміни у навчальній програмі в Україні
0:02:03
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голіруч розміновує поля: як колишній сапер із Баштанки звільняє землю від ворожих снарядів
0:04:39
В Україну завозять бензин з Європи
Пальному в Україні бути: ДПСУ позачергово пропускає бензовози на кордоні
Більше відео
Ситуація в Мелітополі
Читати далі
Гуманітарна криза та ковбаса від 400 грн: Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Читати далі
Росія боїться показати Червоному Хресту, як утримує полонених азовців — Катерина Прокопенко про бійців у неволі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь