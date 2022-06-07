Люди

Они — тоже воины. Как украинские медики из Мариуполя стали Врачами без границ

Кристина Венгеляускайте 07 июня 2022, 21:30

Больше видео
0:05:46
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Россия боится показать Красному Кресту, как удерживает пленных азовцев — Екатерина Прокопенко о бойцах в неволе
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Напоминание о героях Азовстали — сестра Дмитрия Козацкого (Ореста) о печати его фото на футболках
0:02:02
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голыми руками проводит разминирование полей: как бывший сапер из Баштанки освобождает землю от вражеских снарядов
0:00:55
Стих о войне
Что больше всего поражает на службе ВСУ? Защитник Украины написал стихотворение о войне
Смотреть больше

Последние видео
0:05:35
Сергій Братчук про відпочинок в Одесі

Одесситы помогают ловить “ихтиандров”. Сергей Братчук о реальной ситуации в городе
0:08:06
Ситуація в Мелітополі
Гуманитарный кризис и колбаса от 400 грн: Иван Федоров о ситуации в Мелитополе
0:02:54
Переселенці з Маріуполя стали Лікарями без кордонів
Они — тоже воины. Как украинские медики из Мариуполя стали Врачами без границ
0:05:46
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Россия боится показать Красному Кресту, как удерживает пленных азовцев — Екатерина Прокопенко о бойцах в неволе
Як Росія впливає на інші країни в інформаційному просторі
У России много агентов влияния: почему некоторые страны до сих пор верят пропаганде РФ
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Напоминание о героях Азовстали — сестра Дмитрия Козацкого (Ореста) о печати его фото на футболках
0:06:07
Яких змін зазнає навчальна програма в українських закладах освіти
Войны и мира не будет: Витренко об образовательном процессе офлайн и изменениях в учебной программе в Украине
0:02:02
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голыми руками проводит разминирование полей: как бывший сапер из Баштанки освобождает землю от вражеских снарядов
В Україну завозять бензин з Європи
Топливу в Украине быть: ГПСУ вне очереди пропускает бензовозы на границе
0:02:10
Миколаївський зоопарк: як живуть тварини після обстрілів
Чудом уцелели и даже получили пополнение: как живут животные в Николаевском зоопарке
Больше видео
Ситуація в Мелітополі
Читать дальше
Гуманитарный кризис и колбаса от 400 грн: Иван Федоров о ситуации в Мелитополе
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців
Читать дальше
Россия боится показать Красному Кресту, как удерживает пленных азовцев — Екатерина Прокопенко о бойцах в неволе

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь